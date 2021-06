Dan Astrén. Bild: Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter köper i Landskrona

Transaktioner Signatur Fastigheter har förvärvat åtta bostadsfastigheter i centrala Landskrona med en total uthyrbar yta om cirka 6 036 kvadratmeter, fördelat på 84 lägenheter. Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 105 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgår till cirka 6,8 miljoner kronor per år med ett bedömt driftnetto om 4,3 miljoner kronor.

– Vi stärker härmed vår närvaro i Landskrona, en ort vi tror starkt på inför framtiden. Fastigheterna erbjuder möjlighet till att dels applicera våra standardhöjningsmodeller för lägenhetsrenoveringar och dels förtäta med vindslägenhetsbyggnationer. Transaktionen matchar därmed vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter, och ska ses som ett led i vår expansion med ambitionen att nå ett fastighetsvärde om 2 miljarder under 2021, säger Dan Astrén, vd, Signatur Fastigheter.



Fastigheterna tillträds under kvartal tre och affären är villkorad av finansiering.



Efter tillträde av de aktuella fastigheterna, och inklusive under året genomförda förvärv, uppgår Signatur Fastigheters fastighetsbestånd till cirka 1,4 miljarder kronor.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen