Signatur Fastigheter förvärvar tre bostadsfastigheter för drygt 90 miljoner kronor i Eslöv. Bild: Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter förvärvar tre fastigheter för 90 miljoner

Transaktioner Signatur Fastigheter har förvärvat tre fastigheter i centrala Eslöv med en total uthyrbar yta om drygt 5 200 kvadratmeter, varav omkring tre fjärdedelar utgörs av lägenheter och resterande del av kommersiella lokaler. Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 91,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 17 600 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 6,1 miljoner kronor per år med ett bedömt driftnetto om 4,1 miljoner. Tillträde sker per omgående.

– Vi är mycket nöjda med förvärvet av dessa tre fastigheter centralt belägna i en ort med goda kommunikationer. Det finns potential till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt till att konvertera lokalyta till nya lägenheter. Affären ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd med bra belägna fastigheter i Öresundsregionen och ger oss ytterligare synergier i förvaltningen. Transaktionen matchar därmed vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter, och är ett led i vår expansion med ambitionen att nå ett fastighetsvärde om två miljarder under året, säger Dan Astrén, vd Signatur Fastigheter.



Finansiering sker via egna medel och banklån. Efter tillträdet av de aktuella fastigheterna uppgår Signaturs fastighetsbestånd till cirka 1 200 miljoner kronor.

– Vi arbetar för närvarande med ett antal potentiella förvärv där vi kan ta oss an oslipade diamanter i form av fastigheter med miljömässiga, ekonomiska eller sociala brister som vi kan förädla över tid, säger Dan Astrén.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen