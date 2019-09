Bild: Nasdaq

Sig Invest tar bakvägen till börsen

Ekonomi/Finansiering Det Malmöbaserade fastighetsbolaget planerar att noteras på First North genom ett omvänt förvärv av Deflamo AB.

SIG Invest AB och Deflamo AB har ingått en avsiktsförklaring gällande Deflamos förvärv av samtliga aktier i SIG Invest genom en apportemission av aktier i Deflamo.



Om transaktionen genomförs innebär detta bland annat att Deflamos verksamhet ändras till SIG Invests verksamhet.



Transaktionen mellan SIG Invest och Deflamo AB i korthet:

Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bl.a. vara villkorad av Nasdaq First North Growth Markets godkännande av fortsatt notering av SIG Invest AB (publ) samt av godkännande av bolagsstämma i Deflamo och SIG Invest.

Efter Transaktionens slutförande är avsikten att SIG Invests aktieägare ska inneha omkring 95 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Deflamos befintliga aktieägare ska inneha omkring 5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget.

Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under det fjärde kvartalet 2019.

SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning.



Dan Astrén, vd på SIG Invest:

– Jag är glad över att SIG Invest ingått en avsiktsförklaring med Deflamo avseende omvänt förvärv. Vi har under en tid undersökt möjligheten att notera SIG Invest som ett viktigt strategiskt steg för fortsatt expansion. Att verka i en noterad miljö möjliggör flera förvärv och större utvecklingsmöjligheter.



Jan Blomquist, styrelseordförande i Deflamo:

– Deflamo emotser en effektiv process för att tillsammans med SIG Invest nu åstadkomma en ny operativ inriktning på verksamheten för att skapa värde för bolagets aktieägare.



Med anledning av transaktionen krävs en ny noteringsprocess för Deflamo på Nasdaq First North Growth Market där Nasdaq först måste godkänna det Nya Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market innan transaktionen kan slutföras.



Med anledning av detta – och förutsatt att Nasdaq godkänner noteringen av det Nya Bolaget – kommer en bolagsbeskrivning avseende det nya bolagetatt publiceras.



Augment Partners AB agerar rådgivare till SIG Invest i processen.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

