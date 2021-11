Shurgard lägger bud på 24 Storage. Bild: 24 Storage

Shurgard lägger bud på 24 Storage – budkommittén rekommenderar aktieägarna att acceptera

Bolag Shurgard offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i 24 Storage att överlåta samtliga sina aktier till Shurgard för 72 kronor per aktie.

Erbjudandet i sammandrag:

# Shurgard erbjuder 72,00 kronor kontant per aktie i 24 Storage. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 1 075 miljoner kronor.

Erbjudandet motsvarar en premie om:

° 16,5 procent jämfört med stängningskursen om 61,80 kronor för 24 Storages aktie på Nasdaq First North den 19 november 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet, och

° 16,1 procent jämfört TIAA:s erbjudande om 62,00 kronor som offentliggjordes måndagen den 8 november 2021.

# 24 Storages budkommitté har enhälligt rekommenderat 24Storages aktieägare att acceptera eller säkerställa accept av erbjudandet.

# Erbjudandet är villkorat bland annat av att erbjudandet accepteras av aktieägare som innehar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i 24Storage. Erbjudandet är vidare föremål för villkor.

# En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 23 november 2021. Acceptfristen för erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 23 november 2021 och avslutas omkring den 15 december 2021.



– Vår målsättning är att utöka och bredda Shurgards portfölj i Sverige med högkvalitativa self-storage-anläggningar för lokala kunder. Förvärvet av 24Storage kompletterar vår befintliga portfölj och marknadsposition och förstärker vår europeiska strategi. Genom förvärvet skapar vi en större, skalbar, hållbar och effektiv portfölj. Vår avsikt är att kombinera expertis och fortsätta att växa med ett attraktivt erbjudande för såväl kunder som aktieägare, säger Marc Oursin, vd för Shurgard Self Storage.



24 Storages budkommitté rekommenderar aktieägarna att acceptera budet från Shurgard om 72 kronor per aktie. Budkommittén rekommenderar alltså inte längre att aktieägarna accepterar det tidigare budet från T-C Storage BidCo om 62 kronor per aktie.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

