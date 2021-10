SHH säljer nyproducerade hyresrätter till NREP

Rullbanan i Riksten. Bild: SHH Bostad.

Transaktioner SHH har tecknat avtal för avyttring av fastigheten Rullbanan 1 i Riksten, Botkyrka till NREP. Fastigheten omfattar två nyproducerade hyreshus med 52 bostäder och en total uthyrbar area om cirka 2 600 kvadratmeter. Projektet planeras stå klart till Q1 2022 och tillträds av NREP i samband med färdigställandet.

Under våren 2016 förvärvade SHH fem fastigheter, motsvarande fyra bostadsprojekt, i den etablerade stadsdelen Riksten i Botkyrka. Med Peab som samarbetspartner har SHH påbörjat utvecklingen av de olika fastigheterna, däribland ett hyresrättsprojekt på fastigheten Rullbanan 1. På tomten utvecklar SHH två identiska bostadshus med totalt 52 nyproducerade hyresrätter samt 43 parkeringsplatser.



Fastigheten Botkyrka Rullbanan 1 har avyttrats av SHH till NREP i en så kallad forward sale-affär, där fastigheten tillträds i samband med färdigställandet under Q1 2022. Husen är modulhus i trästomme och fasaderna är utformade med liggande träpanel. De två byggnaderna kommer att erhålla miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver, vilket är i linje med SHH:s målsättning att certifiera samtliga av bolagets hyresrättsprojekt.



– I samarbete med PEAB kommer SHH att ha utvecklat över 200 bostäder i Riksten. Bland SHH:s pågående projekt i området är dock Rullbanan det enda hyresrättsprojektet och vi ser att det finns ett stort behov av nyproducerade hyresrätter i både Riksten och Botkyrka kommun. Genom försäljningen av Rullbanan 1 skapar SHH ett utökat utrymme för framtida förvärv och investeringar av egendrivna projekt i våra fokusregioner. Därtill är NREP en part som SHH sedan tidigare har haft gott samarbeta med. Därför känns det tryggt för oss att överlämna de två certifierade hyreshusen till en så etablerad och professionell aktör efter årsskiftet, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad.



– Vi på NREP har en ambition om att förse fler människor med möjligheten till moderna, trygga och hållbara hem. Inte minst i Stockholmsområdet där behovet växer sig större. I dessa byggnader kommer 52 hushåll snart kunna flytta in och som långsiktig fastighetsägare ser vi fram emot att välkomna dem hem. Här har det cirkulära materialet trä används både till fasader och stommarna, vilken är en viktig komponent för att nå bra hållbarhetsstandard i våra fastigheter. Vi är även glada att fortsätta ett fint samarbete med SHH Bostad, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP i Sverige.



Säljarens rådgivare i samband med försäljningen var Tango Capital Markets och Kilpatrick Townsend.

