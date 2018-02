SF Invest gör klart med produktchef – och delägarskaran växer

Publicerad den 8 Februari 2018

Bolag Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag har rekryterat Mikael Uusitalo som produktchef för nya tjänsten Newst - samtidigt hoppar två nya delägare på tåget.

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag välkomnar Andreas Nordgren, tidigare Newsec, som vd samt Mikael Uusitalo, tidigare bland annat Soundtrack Your Brand, som produktchef. Dessutom plockar konsortiet in Catena och Platzer som nya partners.



Andreas Nordgren, med 11 års erfarenhet från Strongholdkoncernen, blir vd för såväl SF Invest som den första tjänsten under utveckling, Newst.com. Andreas blir även partner i SF Invest.



Mikael Uusitalo, med erfarenhet från bland annat Gasellföretaget Be Better Online och Soundtrack Your Brand i roller rörande digital marketing och growth men även som lärare på IHM Business School. Mikael går in som produktchef för Newst.com och partner i SF Invest.

– Som näst intill utomstående i förhållande till fastighetsbranschen så är det tydligt att det finns många möjligheter att utveckla många nya tjänster och produkter i alla led, digitala sådana i mitt fall.

– Den grupp partnerbolag som Per samlat kan tillsammans göra stor skillnad och det är en fantastisk utmaning och ett privilegium att vara i den situationen, säger Mikael Uusitalo

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

