Sernekes emission övertecknad – 95,5 procent med teckningsrätter

Bolag Sernekes företrädesemission tecknades upp till 187 procent. 95,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter.

Serneke tillförs cirka 170 miljoner kronor före emissionskostnader.



Det stora intresset innebär att inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas.



Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas ske under vecka 4. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm under vecka 4.



Setterwalls Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Serneke i samband med företrädesemissionen.



Teckningskursen i emissionen var 53 kronor per aktie. Serneke stängde i fredags på 62,50 kronor.

