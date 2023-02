Michael Berglin, vd för Serneke. Bild: Serneke

Serneke vände till förlust i fjärde kvartalet

Bolag I det fjärde kvartalet uppgick Sernekes resultat till minus 269 miljoner kronor, jämfört med en vinst på 87 miljoner för motsvarande kvartal 2021. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för 2022.

Oktober–december 2022

Orderingången uppgick till 974 Mkr (1 749)

Intäkterna uppgick till 2 440 Mkr (2 543)

Rörelseresultatet uppgick till -167 Mkr (71)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -203 Mkr (-140)

Periodens kassaflöde uppgick till 14 Mkr (-28)

Periodens resultat uppgick till -269 Mkr (87)

Soliditeten uppgick till 31,7 procent (35,7)



Januari–december 2022

Orderingången uppgick till 7 093 Mkr (6 345) och orderstocken uppgick till 10 582 Mkr (12 101)

Intäkterna uppgick till 9 205 Mkr (8 735)

Rörelseresultatet uppgick till -109 Mkr (235)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -696 Mkr (115)

Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 624 Mkr (775)

Periodens resultat uppgick till -233 Mkr (349)

Soliditeten uppgick till 31,7 procent (35,7)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för 2022.



Michael Berglin, vd och koncernchef Serneke Group, kommenterar:

– Vårt resultat har påverkats negativt av i huvudsak tre faktorer: Ökade insatskostnader och inbromsning i marknaden, strukturförändringar vi gjort i bolaget samt av ökade reserver för tvister kopplade till äldre projekt tagna i bolagets tillväxtfas. Framåt kommer vårt förändrade fokus och våra förstärkta processer skapa den motståndskraft vi saknat under 2022.



– Trots oro i marknaden ökar vi vår omsättning under 2022 till 9 265 miljoner kronor (8 736), mycket tack vare en hög produktionstakt i Karlatornet samt att våra regioner Mitt och Syd bidragit med ökade produktionsvolymer. Inbromsningen på bostadsmarknaden förstärks under slutet av året men fortsatta investeringar i samhällsfastigheter, och vår ambition att styra över mot en större andel offentliga kunder, ger en ökad orderingång under året på 7 093 miljoner kronor (6 345).

