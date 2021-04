Hemmaplan. Bild: Serneke

Serneke utvecklar ytterligare bostadsrätter i Landskrona

Bostäder Serneke har på nytt fått förtroendet att utveckla bostäder i Landskrona. Denna gång är det genom en nyligen tilldelad markanvisning utmed Idrottsgatan i Karlslund som Serneke får möjlighet att utveckla sitt tredje bostadsprojekt i staden.

Det egenutvecklade projektet brf. Hemmaplan kommer att byggas i stadsdelen Karlslund. De 48 lägenheterna, på ett till fyra rum, kommer att uppföras i en åtta våningar hög huskropp med en total bostadsyta på cirka 3 800 kvadratmeter. Byggnationen av bostäderna är planerad att starta under hösten 2022 och de beräknas stå klara under våren/sommaren 2024.



Stadsdelen Karlslund omges av en naturskön miljö och är Landskronas centrum för rekreation och sport. Serneke har sedan länge en tro på Landskrona som en stad med potential och vill med projektet bidra till att öka både stadens och områdets attraktivitet genom en mer blandad bebyggelse.



– Brf Hemmaplan ligger bra, det är nära till allt. Både för den som pendlar med tåg via Landskrona station, eller den som vill njuta av sport och rekreation. I ett område med mest hyresrätter kommer vi och andra aktörer bidra till en ökad bredd så att alla kan välja den boendeform som passar dem bäst, säger Fredrik Melin, projektutvecklare på Serneke.



– Vi på Landskrona stad ser med spänning fram emot att bostadsrättsföreningen Hemmaplan förverkligas. Bostadsprojektet landar väl i stadens övergripande ambitioner om att utveckla stadsdelen Karlslund till att bli en naturlig del av Landskrona. Med ett intressant och brett koncept kommer projektet att tas emot väl av marknaden och blir en viktig pusselbit i arbetet med Karlslund, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef Landskrona stad.



Serneke har tidigare utvecklat och byggt 99 bostadsrätter i Norra Borstahusen. I centrala Landskrona utvecklar Serneke för närvarande även kvarteret Jäntan, som kommer att bestå av 144 bostadsrätter och ett trygghetsboende.

