Ola Serneke. Bild: Serneke

Serneke: Stark orderbok men negativt resultat – etablerar nya affärsområden

Bolag Sernekes rörelseresultat för Q2 uppgår till -139 Mkr, påverkat av engångskostnader om 145 Mkr. Samtidigt uppgår orderstocken till över 11 miljarder kronor. Bolaget har dessutom tagit fram en ny affärsplan och satt nya finansiella mål.

April–juni 2020

• Orderingången uppgick till 1 851 Mkr (2 663)

• Intäkterna uppgick till 1 393 Mkr (1 616)

• Rörelseresultatet uppgick till -139 Mkr (0), påverkat av engångskostnader på 145 Mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -156 Mkr (-302)

• Periodens kassaflöde uppgick till - 38 Mkr (-210)

• Periodens resultat uppgick till -114 Mkr (-2)

• Arbetet med omorganisationen fortskrider och effekterna av detta förväntas få fullt genomslag 2021

• Obligationernas löptid förlängdes med 18 månader tillsammans med vissa villkorsändringar där bland annat ett likviditetsåtagande tagits bort



Januari–juni 2020

• Orderingången uppgick till 4 826 Mkr (3 840) och orderstocken uppgick till 11 072 Mkr (7 149)

• Intäkterna uppgick till 3 207 Mkr (3 096)

• Rörelseresultatet uppgick till -288 Mkr (18)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -389 Mkr (-564)

• Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 450 Mkr (692)

• Periodens resultat uppgick till -220 Mkr (8)



Ola Serneke, vd, Serneke Group, kommenterar:

– Vår starkaste orderstock historiskt på 11 072 Mkr har under kvartalet fyllts på med en orderingång på 1 851 Mkr. En rad nya entreprenader för både bostäder, skolverksamheter och andra samhällsfunktioner visar att vi fortsatt har ett stort underliggande behov i marknaden och att vi är en eftertraktad entreprenör. Vår orderstock är långsiktig och ger oss en god stabilitet framåt.

– Vi är på inget sätt klara med att ställa om vår organisation. Detta är ett arbete som vi ser på flera års sikt. Våra initiala åtgärder är heller inget som vi förväntar oss ska visa sig direkt i våra siffror. De förväntade effekterna kommer, som vi tidigare sagt, nå fullt genomslag först under 2021. Men vi har varit beslutsamma och handlingskraftiga och vår linje ligger klar. Vi bygger just nu ett ännu starkare Serneke.



Samtidigt meddelar Serneke att man har fastställt en ny affärsplan som sträcker sig till 2025, och antagit nya finansiella mål.

I den nya affärsplanen sätts en tydlig strategi för hur Serneke de närmaste åren ska fokusera på lönsamhet, stabilitet och en fortsatt stark företagskultur.



Efter omorganisation är kärnverksamheterna inom entreprenad och projektutveckling sedan årsskiftet samlade i affärsområde Serneke Sverige, vars nya vd Anders Arfven nyligen tillträtt. Bolaget förtydligar nu Serneke Sveriges strategiska fokus och etablerar även två nya affärsområden, Serneke Invest och Serneke International, i syfte att renodla och komplettera Serneke Sverige.



Serneke Invest hanterar koncernens större utvecklingsprojekt och investeringar och inom Serneke International samlas koncernens internationella satsningar.



Sernekes långsiktiga finansiella mål:

Serneke Group

• > 6% EBIT-marginal

• > 15% avkastning på eget kapital

• > 30% soliditet

Serneke Sverige

• Växa snabbare än sina konkurrenter

• > 4% EBIT-marginal

• Positivt operativt kassaflöde

Serneke Invest

• > 10% avkastning på investerat kapital per år

Serneke International

• > 12% EBIT-marginal

• Positivt operativt kassaflöde



Den 29 september håller Serneke en digital kapitalmarknadsdag där de nya planerna presenteras.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

