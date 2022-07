Serneke ska bygga hamnbadplats i Jubileumsparken i Göteborg. Bild: Göteborgs stad

Serneke säkrar order om bygge av hamnbad

Bygg/Arkitektur Serneke och Göteborgs Stad har tecknat ett totalentreprenadsavtal gällande byggnationen av det hamnbad som ska uppföras i Jubileumsparken i Frihamnen. Projektet genomförs i samverkan och har ett totalt ordervärde på cirka 48 miljoner.

I Jubileumsparken får göteborgarna en mötesplats nära vattnet. Området har varit under utveckling sedan 2014 med bland annat prototyper för bad och bastu under åren. Serneke och Göteborgs Stad har nu tecknat ett totalentreprenadsavtal i tre delar gällande byggnationen av det nya hamnbadet som kommer bli en permanent del av Jubileumsparken.



– Vårt gemensamma arbete med att bygga det nya hamnbadet löper på bra och enligt plan. Vi ser nu fram emot att gå in i nästa fas i bygget, säger projektledare Amelie Sandow, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.



Jubileumsparken ska på sikt bli ett grönt och dynamiskt inslag i Göteborgs innerstad, hamnbadet är en del av detta och kommer erbjuda göteborgarna nya möjligheter till både simträning samt hopp och lek för de yngre besökarna.



– Vi är både stolta och glada över att få vara med och bidra med vår kunskap till projektet Jubileumsparken tillsammans med Göteborgs Stad. Det bästa finns i framtiden, säger Tobias Andersson, arbetschef Serneke Sverige AB.



Förberedande arbeten påbörjas under hösten 2022 med officiell byggstart under första kvartalet 2023. Hamnbadet beräknas stå färdigt lagom till Göteborgs 400-årsjubileum sommaren 2023. Del 1 med en ordersumma om cirka 19 miljoner kronor tecknades tidigare i år och inkluderades i orderingången för andra kvartalet 2022. Resterande två delar om sammanlagt cirka 29 miljoner kronor inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2022.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

