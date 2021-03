Handelshögskolan i Göteborg växer. Bild: Akademiska Hus

Serneke och Akademiska Hus tecknar entreprenadavtal

Bygg/Arkitektur Klart vem som får i uppdrag att bygga Handelshögskolan i Göteborgs nya del.

Serneke har nu tecknat avtal med Akademiska Hus för att uppföra en ny byggnad som blir del av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ordervärdet på totalentreprenaden, som är en första del av två, uppgår till 312 miljoner kronor.



2017 tecknade Serneke och Akademiska Hus ett samverkansavtal som omfattade projektering och budgetering för Handelshögskolans nya byggnad i centrala Göteborg. Redan under våren 2020 revs en äldre del av den befintliga byggnaden och Akademiska Hus har sedan dess avropat vissa delar av markarbetena som genomförts löpande.



Handelshögskolans nya byggnad omfattar två huvuddelar. Den första delen innefattar själva byggnaden och den andra en uppgång från Västlänkens station Haga. Serneke har nu tecknat totalentreprenadavtal med Akademiska Hus kring uppförandet av själva byggnaden.



– Det här är ett väldigt spännande och utmanande projekt. Tack vare ett bra och givande samarbete med Akademiska Hus och Göteborgs Universitet under första fasen av projektet har vi kommit dit vi är idag. Därför känns det väldigt roligt att nu få komma i gång med arbetena på plats och få vara med och bidra till en viktig samhällsutveckling för staden, säger Patrik Hjelte, affärschef på Serneke.



– Vi är glada över att ha tecknat avtal med Serneke och ser fram emot att fortsätta vår samverkan kring Handelshögskolans nya byggnad. Det är ett spännande läge mitt i det pågående stadslivet och ett projekt som präglas av såväl hållbarhet som flexibla lärandemiljöer möjliga att anpassa över tid, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.



Projektet beräknas vara färdigt under 2025. Ordersumman som uppgår till cirka 312 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2021.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

