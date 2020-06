Serneke bygger i Knivsta och renoverar i Trollhättan. Bild: Magnolia/Eidar

Serneke får uppdrag i Knivsta och Trollhättan

Bygg/Arkitektur Serneke bygger 414 hyresrätter för Magnolia i Knivsta och renoverar för Eidar i Trollhättan. Tillsammans är de båda uppdragen värda 635 miljoner kronor.

Serneke och Magnolia Bostad har tecknat totalentreprenadavtal kring 414 bostäder i Knivsta. Entreprenaden är värd cirka 480 miljoner kronor och inflyttning påbörjas andra halvåret 2023.



Knivsta är en växande kommun i ett logistiskt starkt läge på pendlingsavstånd till både Uppsala och Stockholm och med internationella förbindelser från Arlanda på nära håll. I området Ängby ska Magnolia Bostads hyresrätter byggas på bara några minuters avstånd från centrum och tågstationen.

Entreprenaden som omfattar 414 hyresrätter med tillhörande garage i två kvarter, är en fortsättning i fas 2 på det samverkansavtal mellan parterna som tecknades i juni 2019. Projektet ska klassas som miljöbyggnad silver och kommer att innefatta bland annat bergvärme och solceller.



– Vi ser fram emot att få fortsätta ett framgångsrikt samarbete med Magnolia Bostad kring Kv Ångloket. Serneke och Magnolia Bostad har haft en rad lyckosamma projekt runtom i landet och vi ska göra allt vi kan för att detta ska bli ännu ett i raden, säger Andreas Hjertzell, arbetschef på Serneke.



– Det är roligt att vi nu planerar att starta upp ytterligare ett projekt tillsammans med Serneke. Vårt samarbete från tidigt skede till slutligt färdigställande ger oss en god samsyn och genomtänkta projekt, säger Björn Bergman, regionchef Öst på Magnolia Bostad.



Byggstart är villkorad av beviljat bygglov vilket förväntas under tredje kvartalet 2020. Ordersumman på omkring 480 miljoner kronor inkluderas i orderingången när villkoret är uppfyllt. Inflyttning i bostäderna påbörjas under andra halvåret 2023.



Serneke har även tecknat entreprenadavtal med bostadsbolaget Eidar i Trollhättan för att fortsätta med en andra etapp i det stora ROT-projektet i Kv. Guldvingen. Kontraktet är värt cirka 155 miljoner kronor.



Totalt ska cirka 500 bostäder i stadsdelen Lextorp i Trollhättan renoveras i ett projekt som i sin helhet pågår fram till 2025. Renoveringsarbetena omfattar allt från nya kök och badrum, ventilation, el och avloppsstammar till fasader och utemiljöer. Dessutom ska en av Trollhättans största solcellsparker installeras på taken.



Serneke är totalentreprenör i samverkansprojektet med AB Eidar och startade etapp 1 i projektet i augusti 2019. Etapp 2, som nu avtalats mellan parterna, omfattar renovering av 253 lägenheter och startar i början av 2021. Etappen beräknas färdigställas under sommaren 2023.



– Vi är mycket glada att tillsammans med Eidar, övriga samarbetspartners samt hyresgäster få möjligheten att fortsätta samverka i projektet där vi gemensamt jobbar för att skapa ett av Trollhättans trevligaste bostadsområden, säger Christoffer Sundin, arbetschef på Serneke.



– Den första etappen har fungerat mycket väl för våra hyresgäster och utförandet i projektet har hållit en hög kvalitetsnivå. Därför känns det mycket bra att gå vidare med att renovera ytterligare 253 hyresgästers bostäder. Detta bidrar till målsättningen med det strategiska arbete Eidar påbörjade i stadsdelen i och med flytten av vårt huvudkontor till Granngården, säger Stefan Jansson, fastighetsutvecklingschef på AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

