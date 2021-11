Serneke erbjuder nu digitalt besök i en av Karlatornets topplägenheter. Bild: Serneke

Serneke erbjuder digitalt besök i en av Karlatornets topplägenheter

Bolag I en digital modell kan alla som vill nu uppleva en av topplägenheterna i Karlatornet på nära håll, trots att den ännu inte är byggd. Besökare kan vandra runt fritt i lägenheten i sin dator eller mobil och uppleva känslan att bo på 245 meters höjd.

Lägenheten man nu kan gå runt i är en av Karlatornets fyra Penthouse-lägenheter. Bostaden är 370 kvadratmeter stor och sträcker sig över tre våningsplan med en takterrass högst upp på våning 73. Det krävs ingen specifik hårdvara för att besöka den virtuella lägenheten, allt finns tillgängligt i webbläsaren och fungerar lika bra oavsett om användaren har en mobil, surfplatta eller dator. Ola Serneke, vd på Serneke Invest och initiativtagare till Karlatornet, är positiv till att nu ha ytterligare ett verktyg för att visa upp projektet.

– Vi vill ligga i framkant i den digitala upplevelsen och det känns helt rätt för projektet att nyttja ny teknik för att illustrera hur livet högst upp i Karlatornet kan se ut. Den här modellen ger en bra bild av lägenheten och vi tror att vi kan hjälpa potentiella köpare att förstå hur unikt detta är. Det blir extra viktigt eftersom det inte finns några liknande lägenheter att titta på i hela Norden, säger Ola Serneke.



Den virtuella 3d-miljön är framtagen i samarbete med det svenska visualiseringsföretaget TMRW och deras nyutvecklade plattform SpaceWalk. Målet med tekniken är att skapa en digital användarupplevelse som ligger så nära en fysisk visning som bara är möjligt. Användaren kan här enkelt röra sig fritt i alla rum och därmed uppleva allt från utsikten från jacuzzin på takterrassen till hur det känns att stå och laga mat på 245 meters höjd. Den nya digitala tekniken skapar även helt andra möjligheter för besökaren som nu även kan uppleva lägenheten både i dagsljus och skymning.



Niklas Berntzon, mäklare på Eklund Stockholm New York, är den som sköter försäljningen av Karlatornets tolv topplägenheter, som alla upplåts med äganderätt och av vilka sju redan är sålda.

– Jag har längtat till den dag jag får komma in i dessa drömbostäder högst upp i tornet och nu kan jag alltså redan göra det. Jag är imponerad över detaljrikedomen och känslan i rundvandringen som alla intresserade här kan få. Fördelen för mig som mäklare är att kunden nu verkligen kan se och förstå vad det är man faktiskt kan köpa, säger Niklas Berntzon.



Karlatornet utvecklas gemensamt av Serneke och Balder. Byggnationen är i full gång och har nu nått upp till våning 27. Inflyttningen påbörjas hösten 2023 och under 2024 ska hela tornet stå klart.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen