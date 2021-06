Skärmavbild 2021-06-07 kl. 08.13.30 Bild: Serneke

Serneke bygger två nya bostadsprojekt i Borås

Bostäder Serneke har tecknat två avtal för totalentreprenad i samverkan med HanssonGruppen Invest AB respektive Cernera Fastigheter i Borås. Totalt ska 73 lägenheter uppföras till ett sammanlagt värde av 139 miljoner kronor.

De två projekt som ska uppföras är Brf Atelier för HanssonGruppen Invest och Port 17 för Cernera Fastigheter.



Brf Atelier består av 25 lägenheter i en påbyggnad i två plan ovanpå den forna konfektionsfabriken Erlahuset i centrala Borås. Bostäderna är inspirerade av modeskaparnas och skräddarmästarnas kreativa arbetsplatser för att framhäva staden Borås textila arv. Samtliga lägenheter får balkong med utsikt över centrala Borås.



– Att äntligen få genomföra detta projekt med Serneke känns både kul och spännande. Försäljningen har gått väldigt bra så nu är rätt tid att starta. Med Sernekes höga kompetens och genuina engagemang som sitter i kulturen ända sedan vi började samarbeta år 2002, så känner vi oss i väldigt trygga händer, säger Stefan Hansson, VD på Hansson Holding.



Port 17 blir en bostadsrättsförening med 48 lägenheter beläget i Byttorp strax utanför Borås centrum. Inspirerat av tomten och omgivningen byggs Port 17 i två huskroppar som binds samman med en gemensam loftgång och gård. Lägenheterna har mellan ett till fem rum och kök och samtliga får stora glaspartier med vardagsrum mot sydväst som leder ut till generösa balkonger eller uterum.



– Port 17 har varit ett populärt projekt med sitt centrumnära läge och bostäderna sålde slut snabbt. Vi har samarbetat med Serneke i flera tidigare projekt och är övertygade om att samarbetet kommer att fungera lika bra även denna gång, säger Martin Svärd, vice VD och finanschef på Cernera Fastigheter.



– Detta blir två fina bostadsrättsföreningar med det lilla extra och vi är glada att få utföra dessa projekt tillsammans med HanssonGruppen och Cernera Fastigheter. Vi har våra utmaningar med det centrala läget och befintliga verksamheten vid Brf Atelier, samt en trång arbetsplats där det ska byggas garage under husen i Port 17. Detta är dock något vi har erfarenhet av sedan tidigare och jag är övertygad om att vi med gott samarbete klarar detta galant, säger Peter Andersson, affärschef på Serneke.



De två projekten påbörjas under juni och beräknas stå klara under det tredje kvartalet 2022.



Avtalssummorna på 65 miljoner kronor för Brf Atelier respektive 74 miljoner kronor för Port 17 inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2021.

