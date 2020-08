Serneke och Intea bygger larm- och ledningscentral för Polisen i Örebro. Bild: Serneke/Intea

Serneke bygger för Intea i Örebro

Bygg/Arkitektur Serneke har tecknat entreprenadavtal för att bygga ny larm- och ledningscentral i Örebro åt Polismyndigheten. Intea Fastigheter är hyresvärd och beställare av projektet som är värt cirka 405 miljoner kronor.

Den nya larm- och ledningscentralen blir gemensam för polis, räddningstjänst och SOS-Alarm men kommer även att ha en större gemensam samhällsfunktion för Försvarsmakten, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), länsstyrelsen och Region Örebro. Målsättningen med anläggningen, som är den första i sitt slag, är att öka samverkan vid krissituationer och kunna hantera räddningsarbetet bättre.



Ledningscentralen kommer att uppföras vid den norra infarten till Örebro i anslutning till väg E 20 och omfattar 11 600 kvadratmeter. Lokalerna kommer, förutom flera olika ledningscentraler, även att inrymma stabsrum, utbildningslokaler med mera.



– Vi är både glada och stolta att få förtroendet att bygga en sådan viktig funktion i samhället. Vi kommer att ta oss an projektet med samma engagemang och ansvar som vi alltid gör, säger Magnus Ryström, arbetschef på Serneke.



– Projektet har pågått under en längre tid och det känns bra att vi kan komma igång med byggnationen, som är unik i sig när det gäller specialanpassade lokaler av det här slaget för den här typen av samhällsgemensam ledningscentral, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.



Anders Arfvén är sedan 1 juli i år nytillträdd vd för Serneke Sverige.



– För mig är det väldigt roligt att komma in och se att våra medarbetares kompetens och engagemang tar hem och genomför ytterligare ett stort och viktigt projekt som gör skillnad i samhället. Detta projekt stärker också Sernekes långsiktiga satsning i region Mitt, säger han.



Projektering har pågått sedan sommaren 2019 och nu inleds detaljprojekteringen. Preliminär byggstart är beräknad till december 2020. Under våren 2023 ska den nya larm- och ledningscentralen stå klar.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen