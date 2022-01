Handelskvarteret Bona Terra. Bild: Ica Fastigheter

Serneke bygger åt Ica Fastigheter – som säljer vidare del till Lansa

Transaktioner I Brunnshög i Lund utvecklar Ica Fastigheter ett helt nytt kvarter om cirka 22 000 kvadratmeter som bland annat ska innehålla en Ica-butik med kompletterande kommersiell service och 258 hyreslägenheter. Ica Fastigheter har tecknat ett entreprenadavtal med Serneke Sverige, samt ett aktieöverlåtelseavtal med Lansa Fastigheter om ett framtida förvärv av den tredimensionella bostadsfastigheten.

Entreprenadavtalet mellan Ica Fastigheter och Serneke Sverige avser att i samverkan bygga totalt 22 000 kvadratmeter bestående av såväl Ica-butik och övriga kommersiella ytor som hyreslägenheter. Sedan tidigare har Ica Fastigheter tecknat ett samverkansavtal med Serneke Sverige avseende projektering.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med Ica Fastigheter under första fasen av projektet och är både glada och stolta över att gå vidare tillsammans in i nästa fas. Det är ett spännande projekt på många sätt som vi ser fram emot att byggstarta under våren. Bona Terra kommer även knyta samman och tillföra nya funktioner till området Brunnshög på ett bra sätt, säger Carl Hagberg, arbetschef på Serneke



Ica Fastigheter och Lansa Fastigheter har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal om ett tillträde av bostadsfastigheten vid färdigställandet 2025. Cushman Wakefield har varit säljrådgivare till Ica Fastigheter i försäljningen.



Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en allmänt hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.



Fastigheten kommer efter byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. Ica Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten. Färdigställandet av Ica-butiken, övriga kommersiella ytor samt bostäder beräknas till 2025.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen