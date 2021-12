Jan Larsson. Bild: Semrén & Månsson

Semrén & Månsson rekryterar expert på hållbart träbyggande

Karriär Semrén & Månsson rekryterar Jan Larsson, arkitekt och adjungerad professor på Chalmers i Göteborg.

– Jag tycker Semrén & Månsson håller en hög arkitektonisk nivå och samtidigt driver hållbarhet och ekonomi på ett intressant sätt. Efter ett långt yrkesliv som gett mig mycket är jag trots allt ändå sugen på nya utmaningar. Och Semrén & Månsson genomgår en intressant förändring och resa som blir spännande att få hänga på, säger Jan Larsson.



Han har arbetat som arkitekt sedan tidigt 80-tal och under åren varit verksam i närmare 200 projekt i allt från tidiga skeden, tävlingar, och projekteringar. Och med åren har han utvecklat lika mycket kunskap som passion när det kommer till hållbart byggande och har lång erfarenhet av hållbart träbyggande där han också skrivit en bok i ämnet, "Trivsel i Trähus". Han är också en ofta anlitad som föreläsare hos kommuner, beställare och högskolor.



– Jag har under större delen av sitt yrkesliv arbetat på White och ofta i bostadsprojekt. Och med en så lång karriär så har jag naturligtvis varit med om ganska många projekt genom åren. Men ska jag nämna några från de senaste åren så var jag nyss med och vann en tävling i Kungsbacka, Valand 5 med ett massivt träkvarter. Frostaliden i Skövde är ett av de första större Trähusen i Sverige och på Årstafältet i Stockholm vann vi också en tävling där fokuset var just träbyggnad. Så, det har väl blivit uppenbart med åren, att jag brinner för hållbart träbyggande, säger Jan Larsson.

