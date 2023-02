Selin: "Kan hålla oss från obligationsmarknaden till 2026"

Bolag Balder var ett av de fastighetsbolag som gick mest framåt på börsen under fredagens handel, detta efter att bolaget släppt bokslutet för 2022 som togs emot väl av marknaden. Under presentationen kommenterade Erik Selin sin syn på obligationsmarknaden, kreditvärderarnas syn på bolaget och vad man kan förvänta sig av Balder på transaktionsmarknaden under 2023.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se