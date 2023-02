Dan T. Sehlberg, vd Sehlhall.

Sehlhall: "Glappet mellan utbud och efterfrågan har aldrig varit större"

Bolag – Boverket räknar med att bostadsmarknaden faller med 40 procent under 2023, och reviderar upp byggbehovet, inte minst för omsorgsfastigheter, säger Dan T. Sehberg, vd och koncernchef för Sehlhall, i bolagets bokslutsrapport. – Samtidigt är det färre aktörer som genomför nybyggnation i nuvarande marknad.

– Rysslands anfallskrig mot Ukraina har pågått i ett år och Sehlhall har bistått genom donationer till UNHCR samt att vi har tillgängliggjort bostäder i vårt bestånd för ukrainska flyktingar. Samtidigt har vi en viktig uppgift även här på hemmaplan. Att säkerställa att vi kan fortsätta att bidra till utbyggnaden av landets sociala infrastruktur. Boverket räknar med att bostadsmarknaden faller med 40 procent under 2023, och reviderar upp byggbehovet, inte minst för omsorgsfastigheter. Samtidigt är det färre aktörer som genomför nybyggnation i nuvarande marknad. Den demografiska efterfrågan påverkas inte av konjunktur och glappet mellan utbud och efterfrågan har aldrig varit större, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall och fortsätter:



– Vårt förvaltningsbestånd fortsätter att växa. Under det fjärde kvartalet ökade våra hyresintäkter med 117 procent, och för helåret med 71 procent. Jämfört med föregående år så ökade avkastningskravet för helheten med 0,30 procentenheter enligt externvärderingar per årsskiftet. Värdet på vårt befintliga bestånd är intakt och för 2023 ger våra idag färdigställda fastigheter hyresintäkter på cirka 35 miljoner kronor.



– Trögheten (kring nödvändiga externa beslut) medför att vi under 2022 startade färre projekt än prognosticerat. Å andra sidan har flera av dessa skjutits fram till 2023 och vi räknar med att i år starta produktion av tio nya omsorgsfastigheter, vår hittills största volym under ett enskilt år.



– Det råder heller ingen tvekan om att vi går mot ljusare tider, avslutar Dan T. Sehlberg.



I bokslutet märks följande nyckeltal:

Hyresintäkter uppgick till 8 963 Tkr (4 126), en tillväxt på 117 procent.

Driftnetto uppgick till 6 807 Tkr (3 295) vilket gav en driftmarginal på 76 (79) procent.

Värdeförändringar uppgick till 5 168 Tkr (52 655).

Kassaflödet uppgick till -1 341 Tkr (-33 408), påverkat av markförvärv, pågående byggnationer samt avyttring av en fastighet i Umeå.

Genomsnittlig kontraktslängd uppgår till 11 år (11 år).

Byggrätter med bindande förvärvsavtal uppgick till 65 426 kvm BTA (56 430).

Landbank på 1 919 621 kvm (1 919 621) i pågående markförädling.

Ämnen