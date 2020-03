SEB-huset i Arenastaden får trestjärnig Fitwel-certifiering. Bild: Fabege

SEB-huset först i Europa med trestjärnig Fitwel-certifiering

Sverige SEB:s kontor i Arenastaden har nyligen certifierats enligt Fitwels hälsocertifiering. Det är den första fastigheten i Europa att belönas med tre stjärnor, något som endast fem procent av de som ansöker om certifieringen uppnår.

Som besökare i Arenastaden är det svårt att missa SEB-huset som har blivit ett välkomnande landmärke i Solna. Sedan 2017 har SEB haft sitt kontor här och byggnaden är designad och byggd i nära samarbete mellan Fabege och SEB för att medarbetarna ska få bästa möjliga förutsättningar att trivas, utvecklas och arbeta produktivt.

Fabege har från början haft en tydlig målbild att fastigheten skulle hålla mycket hög nivå utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och hos SEB har hälsoengagemanget varit stort från start med stora satsningar för att värna om medarbetarnas hälsa och välmående under hela arbetsdagen. Fastigheten rymmer gott om träningsmöjligheter som gym, sporthall och cykelgarage, restaurangerna serverar hälsosam ekologisk mat till subventionerat pris och det gröna taket bjuder in till promenader och utomhusvistelse.

Dessa hållbarhets- och hälsosatsningar ledde till att Fabege initierade ett förslag att hälsocertifiera fastigheten, vilket SEB var snabba med att haka på:

– Vi är glada över att ha ett så bra samarbete med Fabege och att vi tillsammans kunnat skapa en arbetsplats där vi gör det enklare för våra medarbetare att hålla en hälsosam livsstil, säger Mikael Eriksson, ansvarig för fastighetsutveckling på SEB.



Fitwel är ett amerikanskt certifieringssystem med fokus på hälsa där certifieringen uppnås via ett poängsystem. Hälsosam mat, tillgång till träning, närhet till lokaltrafik, grönområden, bra luft och belysning är endast några av kriterierna för att uppnå poäng. SEB-kontoret hamnade på högsta möjliga nivå och är därför den första fastigheten i Europa att certifieras med tre stjärnor.

– Vi är otroligt stolta över att ha genomfört Fitwel-certifieringen tillsammans med SEB. Det är en självklarhet för oss som fastighetsägare att stötta hyresgäster som värderar medarbetares hälsa såhär högt, säger Stefan Dahlbo, vd på Fabege.



Fastigheten är hållbarhetscertifierad enligt Breeam-SE nivå Excellent, vilket är en ambitiös internationell standard med tredjepartsgranskning. Den ställer höga krav inom områdena hälsa, inomhusmiljö, energi, transport, vatten, avfall, föroreningar, mark, ekologi och material. På Fabege finns det nu en förhoppning om att fler hyresgäster Fitwel-certifieras.

– Nu vet vi att vi är Fitwel-redo. Genom Breeam-certifiering och höga ambitioner rörande byggnaders utformning och placering, i kollektivtrafikläge med närhet till grönområden, så skapar vi en god grund för de hyresgäster som önskar hälsocertifiera sina nya kontor, säger Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.



Certifieringen har genomförts med stor hjälp av Astrid Berglund, miljökonsult på analys- och konsultbolaget WSP och Fitwel-ambassadör.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

