Se bilderna från Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering här

Rituals öppnar i Östersund

Uthyrning Under våren kommer den holländska kedjan Rituals att flytta in i galleria Kärnan på Prästgatan i centrala Östersund. Fastighetsägaren Diös utvecklar just nu lokalen för inflyttning den 31 maj och Rituals är i full gång med att rekrytera medarbetare inför öppningen.