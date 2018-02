Science Village säljer byggrätter till Skanska

Publicerad den 13 Februari 2018

Transaktioner Science Village Scandinavia har tecknat avtal med Skanska Sverige om försäljning av byggrätter för projektet The Loop. Försäljningen omfattar ett 4 200 kvadratmeter stort markområde med en byggrätt på 13 000 kvadratmeter. Markområdet ligger i bästa läge på Science Village, angränsande mot Rydbergs torg och spårvägens hållplats för ESS och Science Village.

Skanska har sedan 2015 arbetat med The Loop, och nu har utvecklingen av projektidén kommit så långt att båda parter var redo att teckna avtal om markförvärv.



– Vi är mycket nöjda med hur Skanska har tagit sig an utvecklingen av The Loop, säger Ulrika Lindmark, vd för Science Village Scandinavia. Man har från Skanskas sida lagt ner stora resurser och stort engagemang på att inte bara skapa en byggnad och en arbetsplats, utan också en mötesplats som ska sjuda av liv även utanför normal arbetstid. Vi är övertygade om att The Loop kommer att berika Science Village.



The Loop är den andra byggrättsförsäljningen som har genomförts i Science Village. Den första var byggrätten för projektet Space som såldes till Wihlborgs 2016.



– Vi har haft en utdragen detaljplaneprocess orsakad av att myndighetsprövningen av ESS ännu inte är klar, säger Ulrika Lindmark. Vi tror nu - på goda grunder - att den första detaljplanen för Science Village kommer att vinna laga kraft under det andra halvåret 2018, och att både Space och The Loop därefter omgående kan börja byggas.

- Axel Ohlsson

