Schneider Electric lanserar koncept för smart rumsstyrning

Teknik Schneider Electric lanserar nu konceptet Connected Room Solution på den svenska marknaden – en modullösning för smart rumsstyrning.

IoT-navet i lösningen är Room Purpose Controller (RP-C) från Schneider Electric, som tillsammans med de smarta expansionsmodulerna möjliggör styrning av klimat, belysning och solljusavskärmning på rumsnivå.



– Smarta byggnader handlar idag om att skapa ytterligare värden parallellt med strävan efter ökad energieffektivitet, säger Andreas Finnstedt, vice president, Digital Energy på Schneider Electric. De som äger byggnader behöver idag uppnå effektivitetsmål samtidigt som de erbjuder en bättre upplevelse för hyresgäster och besökare. Om vi ser ur ett större perspektiv behöver man bygga in smartheten redan från grunden avseende system även på rumsnivå för att i nästa steg få smarta byggnader och bestånd. Som branschledande aktör vill vi möjliggöra just detta.



I dag integreras ofta separata system för exempelvis luftbehandling, belysning och solljusavskärmning i byggnaden på varje våningsplan. Connected Room Solution bygger istället på att integrera byggnadens olika system på rumsnivå och således skapa ett integrerat system för styrning av klimat, belysning och solljusavskärmning.



– Vid investeringar i byggnadsautomationssystem är det viktigt att välja framtidssäkra och robusta lösningar som inte bara är kostnadseffektiva utan även flexibla för framtida ombyggnationer som dessutom enkelt kan dra nytta av ny teknik, säger Linnea Lunnbäck, produktchef på Schneider Electric. Särskilt viktigt blir detta vid val av styrsystem för rumsfunktioner, då dessa system ska kunna erbjuda hög grad av interaktion med användarna, en flexibel teknik och kunna anpassas efter hur ytor nyttjas. Vår lösning bygger på ett koncept som både är kostnadseffektivt och tar hänsyn till dessa faktorer.



Connected Room Solution utgörs av ett IoT-baserat system som bygger på flera moduler och applikationer utvecklade för att skapa ett effektivt system för smarta rum som erbjuder hög komfort och användarvänlighet. I den första lanseringen introduceras konceptets fem första moduler. Fler moduler och applikationer till konceptet väntas lanseras senare under året. Genom att lösningen är modulär är det enkelt att utöka från system inom uppvärmning, ventilation och luftkonditionering – till att även omfatta system för belysning, solljusavskärmning och rumssensorer.

