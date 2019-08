Schneider Electric är vald som partner vid ombyggnation av Mörby Centrum. Bild: Schneider Electric

Schneider Electric in som partner i Mörby Centrum

Bolag Just nu pågår en ombyggnation av Mörby centrum. Denna storsatsning som avser 38 000 kvadratmeter ska skapa en ny galleria med namnet Danderyds Centrum – en moderniserad och hållbar fastighet. På uppdrag av Skandia Fastigheter och TL Bygg deltar Schneider Electric som partner vid ombyggnationen och ska med sina lösningar säkerställa maximal energieffektivitet och ökad säkerhet.

I förtroende av Skandia Fastigheter och TL Bygg kommer Schneider Electric delta i ombyggnationen av Mörby Centrum. Detta ska resultera i ett moderniserat, mer funktionellt och driftssäkert kontors- och handelsområde med det nya namnet och varumärket Danderyds Centrum. Moderniseringen avser ombyggnationer, men även tillbyggnationer, där bland annat butiksytor samt kontorsytan ska utökas. Dagens centrum på 18 300 kvadratmeter butiksyta kommer bland annat utökas till 33 000 kvadratmeter.



– Vi är väldigt stolta över att vara med och delta i ombyggnationen av Mörby Centrum med våra hållbara och säkra lösningar. Vid just större publika platser är det av extra angelägenhet att området kan tillförsäkra en säker och hållbar miljö, säger Andreas Finnstedt, affärsområdeschef för Digital Energy på Schneider Electric.



Fastigheten kommer totalrenoveras med nya kontorsanpassningar samt en förnyelse av handelsytorna. IoT-plattformen, EcoStruxure Building Operation, kommer att installeras i fastigheten och utgöra hjärtat för en stor del av de tekniska installationerna. Skandias Fastigheters driftpersonal kommer via denna plattform få rätt verktyg för att säkerställa en god driftekonomi med hög driftsäkerhet. Allt detta i ett användarvänlig mobilt gränssnitt. Med Ecostruxure som överordnat styrsystem är fastigheten väl förberedd för att i framtiden också enkelt kunna integrera nya system för smarta informationsutbyten mellan systemen.



– Vi ser detta som ett prestigefyllt uppdrag med höga krav på "Proptech" vilket är helt i linje med våra värderingar och målsättningar. Vi ser det också som inledningen på ett längre samarbete tillsammans med Skandia Fastigheter som i sin fastighetsportfölj har många hyresgäster med högt ställda krav på komfort, driftsäkerhet och teknisk innovation. Vi känner oss övertygade att vi med vår tekniskt öppna, IT-säkra och skalbara IoT-plattform Ecostruxure kan bidra med att hjälpa dem i sin digitaliseringsresa. säger Viktor Wangrosso, Affärsutvecklare Schneider Electric.



Genom ombyggnationen kommer fastigheten uppnå en hög miljöklassning med miljöcertifieringen BREEAM. Ombyggnationen hade sin start tidigare i år och hela projektet beräknas vara klart under 2021.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

