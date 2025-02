Antalet påbörjade nybyggda bostäder sjönk under 2024. Bild: iStock

SCB: Färre nya bostadslägenheter under 2024

Bostäder Preliminärt påbörjades byggandet av 28 350 lägenheter under 2024. Det innebär en minskning med två procent jämfört med 2023 då 28 817 lägenheter började byggas. Störst är tappet i småhus. Det visar preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån.

Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 22 600 lägenheter i flerbostadshus inklusive specialbostäder. Det är en procent fler jämfört med motsvarande period 2023. Preliminärt är cirka 70 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 71 procent för 2023. I småhus påbörjades cirka 5 750 lägenheter vilket är 9 procent färre än under 2023.



Under 2024 gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 450 lägenheter, jämfört med ett tillskott på 2 179 lägenheter under 2023.



Siffrorna för 2024 är uppräknade med 10 procent för påbörjad nybyggnation, vilket motsvarar eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste åren. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 32 procent.



På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfälle.

