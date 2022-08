Bostadsbyggnadet minskade första halvåret enligt SCB:s senaste statistik. Bild: Istock

SCB: Bostadsbyggnadet minskade första halvåret

Bostäder Under första halvåret påbörjades byggandet av cirka 31 050 nya bostadslägenheter, vilket är en minskning med 11 procent från första halvåret 2021. Det visar preliminär statistik från SCB.

Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 7 100 i småhus, vilket är två procent fler än under samma period 2021. I flerbostadshus påbörjades ungefär 23 950 lägenheter, vilket är 14 procent färre än första halvåret 2021. Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 60 procent upplåtna som hyresrätter.



Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 600 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 710 lägenheter under första halvåret 2021.



Statistiken är uppräknad med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

- Andreas Lithander

