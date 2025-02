Lars-Åke Bokenberger. Bild: Hans Alm

Scandics valberedning föreslår Lars-Åke Bokenberger till styrelsen

Bolag Inför årsstämman 2025 i Scandic Hotels Group AB (publ) föreslår valberedningen Lars-Åke Bokenberger till ny styrelseledamot. Valberedningen meddelar samtidigt att Michael Levie avböjer omval.

Inför årsstämman föreslår valberedningen Lars-Åke Bokenberger till ny styrelseledamot. Valberedningen anser att Lars-Åke kommer att bidra med betydande kommersiell och operationell erfarenhet av fastighetsutveckling och komplettera styrelsen på ett bra sätt med sin finansiella kunskap och bakgrund.



Lars-Åke Bokenberger har en gedigen och mångårig erfarenhet inom fastighetsutveckling, kapitalförvaltning och finansiering. Han är för närvarande styrelseordförande i Wallenstam och Mattssons Fastighetsutveckling, samt vice styrelseordförande och styrelseledamot i Convendum Corporation. Vidare är Lars-Åke styrelseledamot i Ferroamp och Mertzig Asset Management och har tidigare innehaft uppdrag som ledamot i AMF Fastigheter och Colive, samt varit aktiechef (Sverige) i AMF Pension samtanalytiker och analyschef vid Alfred Berg ABN AMRO.



Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter i styrelsen:

Per G. Braathen, styrelsens ordförande

Kristina Patek, ledamot

Gunilla Rudebjer, ledamot

Frank Veenstra, ledamot

Fredrik Wirdenius, ledamot

Michael Levie har meddelat valberedningen att han avböjer omval till styrelsen vid årsstämman 2025. Styrelsens ordförande Per G. Braathen tackar Michael för hans insatser inom Scandics styrelse.



I Scandics valberedning ingår ordförande Christian Ringnes (Eiendomsspar A/S), Karl Swartling (Stena Sessan AB), Dick Bergqvist (AMF Pension & Fonder) och Per G. Braathen (styrelsens ordförande).



Scandics årsstämma hålls den 6 maj 2025 på Vasateatern, Scandic Grand Central, Stockholm. Fullständig information om valberedningens förslag presenteras på bolagets hemsida i samband med kallelsen till Scandics årsstämma.

