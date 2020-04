Jens Mathiesen. Bild: Scandic

Scandics beläggning nere i tio procent

Bolag Scandic släpper på torsdagsmorgonen en kommentar kring bolagets ekonomiska situation. Beläggningen under sista veckan i mars var tio procent.

I perioden januari-mars 2020 uppgick koncernens nettoomsättning till 3 344 MSEK, vilket motsvarar en nedgång på cirka 18 procent jämfört med första kvartalet föregående år. För jämförbara enheter var minskningen omkring 17 procent.



Scandics omsättningsutveckling var under årets två första månader positiv, med en ökning för jämförbara enheter på drygt 2 procent, bland annat drivet av en stark utveckling i Finland. Från slutet av februari började beläggningsgraden på Scandics hotell att falla till följd av utbredningen av coronaviruset. I mars sjönk omsättningen för jämförbara enheter med omkring 47 procent.



Initialt ledde utbredningen av coronaviruset till kraftigt minskat resande från utlandet samt reserestriktioner från nordiska företagskunder. Därefter har de åtgärder som myndigheterna vidtagit för att minska smittspridningen i samhället lett till en extremt låg aktivitetsnivå, framförallt i de större städerna. Under den sista veckan i mars uppgick den genomsnittliga beläggningsnivån för Scandics hotell till omkring tio procent.



Sedan slutet av februari har en rad omfattande åtgärder genomförts för att minska kostnaderna och anpassa verksamheten till rådande marknadsläge. Scandic bedömer att koncernens kostnadsnivå, exklusive hyror, sänks med mer än 70 procent från april vilket är en större kostnadsminskning än tidigare meddelat. Scandic har genomfört en mycket stor bemanningsreduktion som omfattar drygt 80 procent av alla medarbetare främst genom permitteringar och avslutade tillfälliga anställningar. I dagsläget har mer än hälften av Scandics hotell temporärt stängts.

Scandic begränsar också det negativa kassaflödet genom bland annat lägre investeringar samt överenskommelser med fastighetsägare avseende senarelagda hyresbetalningar. Även myndighetsbeslut om möjlighet till senareläggning av betalning av skatter och avgifter kommer att få en positiv effekt på kassaflödet.



– När vi såg tecken på vikande försäljningsutveckling i slutet av februari agerande vi snabbt och kraftfullt för att sänka kostnaderna och försvara vårt kassaflöde. Det har varit en krävande process att behöva permittera och säga upp så många av våra medarbetare, men jag är samtidigt nöjd med hur snabbt Scandic åstadkommit dessa nödvändiga åtgärder för att kunna ta oss igenom en temporär period av extremt låg efterfrågan, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic Hotels Group AB.



Justerat Ebitda för årets första kvartal uppgick till cirka -180 MSEK (160). Dessutom belastas kvartalet med jämförelsestörande omstruktureringskostnader om ca 190 MSEK i huvudsak relaterat till uppsägningar i den svenska verksamheten. De genomförda sänkningarna av kostnadsnivån har mildrat den negativa effekten av den låga aktivitetsnivån i mars.



Som tidigare meddelats planerar Scandic verksamheten för att aktivitetsnivån kommer att ligga kvar på nuvarande låga nivåer under det andra kvartalet för att därefter successivt återhämta sig under det andra halvåret. Scandic bedömer fortsatt att man har ett totalt likviditetsunderskott på mellan 1 och 1,5 miljarder SEK under 2020. Utöver det har Scandic ett finansieringsbehov för första halvåret 2021 på grund av säsongsmässig uppbyggnad av rörelsekapital och reglering av vissa uppskjutna hyres- och skattebetalningar. Scandic räknar med att kunna presentera en finansieringslösning inom den kommande månaden. Per den 8 april uppgick den tillgängliga likviditeten till drygt 1,1 miljarder kronor.



Förvaltningsdomstolen i Finland har avslagit Scandics överklagan angående eftertaxering för åren 2007-2017 av den finska filialen till Scandic Hotels AB. Eftertaxeringen uppgår till motsvarande ca 400 MSEK vilket är marginellt lägre än bolagets tidigare inbetalning till Skatteförvaltningen. Scandic kommer därför erhålla ca 15 MSEK. Scandic analyserar för närvarande domen och överväger att överklaga beslutet.



Scandics fullständiga delårsrapport för perioden januari-mars 2020 offentliggörs den 29 maj.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

