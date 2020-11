Scandic Arlandastad. Bild: Scandic Hotels

Scandic tar över hotell vid Arlanda

Uthyrning Scandic har tecknat avtal om att ta över driften av ett hotell med 150 rum i Arlandastad, i nära anslutning till Stockholm Arlanda Airport och i direkt anslutning till nya internationella mötes- och eventarenan Scandinavian XPO.

Scandic har kommit överens med fastighetsägaren Arlandastad Holding om ett 15 års hyresavtal för tidigare First Hotel Arlanda. Hotellet byggdes 2015 och har varit stängt under de senaste månaderna efter att den tidigare hotelloperatören gått i konkurs. Scandic räknar med att öppna hotellet under namnet Scandic Arlandastad den 10 januari 2021.



Då hotellet är modernt och i gott skick, kommer Scandics initiala investering vara begränsad till byte av varumärke och omprofilering till Scandic. På grund av rådande pandemi har parterna kommit överens om ett omsättningsbaserat hyresavtal med rimlig riskfördelning mellan Scandic och Arlandastad Holding.

– Det är mycket positivt att vi nu kan etablera oss nära Arlanda, där Scandic tidigare har saknat närvaro. Detta blir ett utmärkt komplement till våra övriga hotell i Stockholmsområdet, säger Peter Jangbratt, chef för Scandic Sverige.



Hotellet är beläget i Arlandastad, fem minuter från Stockholm Arlanda Airport och med placering mitt i den växande flygplatsstaden Airport City Stockholm. Arlandastad är ett expansivt område där en ny internationell mötes- och eventarena, Scandinavian XPO, öppnas i januari 2021. I området finns också Drivelab Stockholm som är en av norra Europas mest framstående mötesplatser för fordonsindustrin.

– Det är väldigt roligt att äntligen få välkomna Scandic till Arlandastad. Med tanke på den möjlighet som gavs i och med First Hotels konkurs är det helt naturligt att Scandic kliver in som ny operatör. Vi är glada över det stora intresset som visas för området. Scandics närvaro kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen och framför allt erbjuda våra besökare en fin upplevelse på plats, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Holding.

– Hyresavtalet för Scandic Arlandastad ger en rimlig riskfördelning mellan oss och fastighetsägaren. Jag är övertygad om att vi kommer att se fler avtal som detta framöver. 2020 har som bekant varit ett mycket utmanande år för hotellbranschen, inte minst för många mindre aktörer, och jag utesluter inte att det kan dyka upp fler liknande möjligheter för Scandic, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef på Scandic Hotels Group.

