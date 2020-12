I november uppgick Scandics genomsnittliga beläggningsgrad till cirka 20 procent. Bild: Scandic

Scandic: Hyresreduktioner om 500 miljoner kronor

Bolag I november uppgick Scandics genomsnittliga beläggningsgrad till cirka 20 procent, till följd av mycket svag efterfrågan på samtliga marknader. De nyligen intensifierade hyresförhandlingarna har hittills resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner från hyresvärdarna om totalt cirka 500 miljoner kronor.

I november uppgick den genomsnittliga beläggningsgraden för Scandic till cirka 20 procent, vilket är en försämring jämfört med 36 procent under det tredje kvartalet och 33 procent i oktober. Hela marknadens RevPAR bedöms ha minskat med mellan 68 och 74 procent i de nordiska länderna i november. Efterfrågan har varit svag på samtliga marknader på grund av ökad smittspridning och skärpta myndighetsrestriktioner. Situationen är särskilt allvarlig i huvudstäderna, där beläggningsgraden är mindre än en tredjedel av vad som brukar vara normalt. Scandic räknar med fortsatt mycket låg aktivitetsnivå i december och den genomsnittliga beläggningsgraden för det fjärde kvartalet förväntas uppgå till 20-25 procent.

Scandic bedömer att hotellmarknaden kommer att återhämta sig långsamt med fortsatt svag efterfrågan i början av 2021. Det förväntas ta flera år innan marknadens RevPAR och beläggningsgrad kommer tillbaka till de nivåer som rådde innan pandemin.



Som tidigare meddelats har Scandic nyligen intensifierat förhandlingarna med hyresvärdarna och betalar därför reducerade hyror fram till att överenskommelser om nya villkor har nåtts. Hittills har förhandlingarna resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner från hyresvärdarna om totalt cirka 500 miljoner kronor. De avtalade och erbjudna hyresreduktionerna omfattar totalt ett 20-tal fastighetsägare, och gäller främst för 2020-2022.



Scandic skriver:

"Ett flertal av hyresförhandlingarna är fortfarande i ett tidigt skede och det är, givet den mycket svaga marknaden, nödvändigt med ytterligare anpassning av hyreskostnaderna. Det ligger både i Scandics och fastighetsägarnas intresse att hitta lösningar som möjliggör lönsam hotelldrift. Under perioden januari-september 2020 uppgick hyreskostnaderna till 41.6 procent av nettoomsättningen och exklusive erhållna statsstöd var hyresandelen hela 47 procent. För ett flertal hotell överstiger hyreskostnaden i dagsläget hotellets totala omsättning, vilket naturligtvis inte är hållbart. I rådande marknadsläge är det osannolikt att nya hyresavtal kommer att tecknas eller att existerande avtal förlängs såvida inte villkoren anpassas till den låga aktivitetsnivån."



Scandics personalstyrka har reducerats med omkring 80 procent under pandeminperioden, genom en kombination av omfattande uppsägningar och permitteringar. Scandics kostnadsbas, exklusive hyror, har på kort tid halverats.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

