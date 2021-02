Rebecka Eidenert. Bild: SBS

SBS kliver in i Jönköping – köper projekt värt 423 miljoner kronor

Transaktioner Studentbostäder i Sverige AB har ingått avtal om att förvärva fastigheten Jönköping Vikingen 1 från Träbyn Invest AB, ett samriskföretag mellan Vasaparken och Urban Properties, där 349 nyckelfärdiga studentbostäder med gemensamma utrymmen kommer att utvecklas och beräknas färdigställas i etapper under perioden mellan juli 2021 och maj 2022.

Fastigheten, med ett fastighetsvärde om cirka 423 miljoner kronor, är belägen i Ekhagen i Jönköping och byggs i fyra etapper ned en total yta om cirka 11 197 kvadratmeter och med ett årligt hyresvärde om cirka 21,6 miljoner kronor.



Förvärvet av fastigheten, vilket sker indirekt genom förvärv av samtliga aktier i Träbyn Fastighets AB, är huvudsakligen villkorat av att Träbyns långivare senast per tillträdesdagen godkänner att bankskuld löper vidare efter tillträdesdagen med Studentbostäder i Sverige såsom ägare.



Köpeskillingen beräknas, baserat på förhållanden den 16 februari 2021, uppgå till sammanlagt cirka 163 miljoner kronor och ska betalas dels vid tillträdet, dels i samband med färdigställandet av samtliga byggnader på fastigheten.



Vid tillträdet ska köparen erlägga del av köpeskillingen i form av 700 000 000 nyemitterade C preferensaktier i Studentbostäder i Sverige samt en kontant betalning om 27 miljoner kronor. Vederlagsaktierna uppgår till ett beräknat värde om 66 miljoner kronor, baserat på en teckningskurs om 0,094 kronor per aktie.



Köpeskillingen är föremål för en sedvanlig slutlig köpeskillingsberäkning inför tillträdet, vilken bland annat är beroende av huruvida investeringsstöd erhålls för projekten på fastigheten samt utfall av hyresförhandling. Den slutliga köpeskillingsberäkningen kan komma att justera den kontanta delen av köpeskillingen.



– Med det här förvärvet etablerar vi oss nu i Jönköping, en viktig och växande studentstad. Efter en period där vi arbetat intensivt med sammanslagningen av bolagen känns det bra att nu kunna leverera forsatt tillväxt för våra aktieägare, säger Rebecka Eidenert, vd, Studentbostäder i Sverige.



– Tillsammans med Vasaparken har vi utvecklat projekt Träbyn och det känns nu glädjande att få genomföra den här affären tillsammans med Studentbostäder i Sverige. För oss har arbetet med det här projektet pågått under flera år i god dialog med Jönköpings kommun. Därför känns det bra att kunna leverera ett klimatsmart hus helt i trä som kommer fortsätta förvaltas av en långsiktig aktör, som vi dessutom ser fram emot att fortsätta vara en del av under deras tillväxtresa framåt, säger Mattias Schultz, Urban Properties AB

- Victor Friberg

