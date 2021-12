Rebecka Eidenert. Bild: SBS

SBS får bygglov för 1 043 lägenheter i Stockholm

Bygg/Arkitektur SBS har beviljats bygglov för 1 043 bostäder i Spånga i Stockholm. Planerad byggstart är. Under 2022 och projektet ska färdigställas i etapper under 2023–2024.

Bygglovet väntas vinna laga kraft under december månad. Tillsammans med bostäderna planeras gemensamma ytor samt padelbana för att skapa ett campus med fokus på boendemiljö samt studenternas välmående. Totalt omfattar projektet cirka 20 400 BOA och cirka 600 BIA (gemensamhetslokaler).



Bostäderna kommer att ha en snittstorlek om cirka 20 kvadratmeter. Projektet har planerad byggstart under år 2022 och förväntas färdigställas i etapper under åren 2023 – 2024.



Området byggs med SBS typhus med genomtänkta lägenheter där studenternas behov står i fokus. Byggnationen planeras att utöver studentbostäder omfatta gemensamma ytor för de boende i området samt kontor för SBS egen förvaltning. På den gemensamma gården finns ytor för att umgås och aktiveras.



Med över 1 000 bostäder i en och samma fastighet, har SBS möjlighet att skapa ett boende med större inslag från den internationella studentbostadsmarknaden. Ett campus som kommer att heta Campus Star. Yteffektiva lägenheter med gemensamma ytor och en lobby, större kök och vardagsrum, föreläsningssal, studierum som studenterna kan boka, kvarterslivs samt gym i direkt anslutning till bostäderna.



Projektet ligger intill Bromstensvägen/Nekvägen i centrala delar av Spånga med närhet till buss och pendelstation. I närområdet finns det även gott om mataffärer, restauranger och caféer.



Studentbostäder i Norden kommer att genomföra projektet oavsett om investeringsstöd kan erhållas eller inte, då projektkalkylen är mycket god i båda fallen. Studentbostäder i Norden ser dock ett antal fördelar med att utveckla projektet med investeringsstöd och att kunna erbjuda kostnadseffektiva hus med en hyra som alla studenter kan betala, varför bolaget kommer att ansöka om investeringsstöd samt energibonus under december 2021.

