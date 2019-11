Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: David Schmidt/Pixprovider

SBB:s ratingutsikt reviderad till positiv efter budet på Hemfosa

Ekonomi/Finansiering S&P har uppgraderat ratingutsikterna för SBB till positiva från stabila, vilket innebär att SBB:s nya rating är BBB- med positiva utsikter för bolaget och dess icke säkerställda skuld. De positiva utsikterna reflekterar möjligheten att uppgraderas inom de kommande 12-24 månaderna.

S&P sammanfattar sin revidering med en kommentar kring uppsidesscenariot (på engelska): “We would raise the ratings to 'BBB' if SBB is able to integrate Hemfosa within its portfolio, while demonstrating its capabilities to significantly improve its debt-to-debt-plus-equity ratio to well below 55% and EBITDA interest coverage to 2.4x or above on a sustainable basis."



– Jag är säker på att kunna integrera Hemfosa i SBB:s portfölj och att uppnå de finansiella nyckeltalen som krävs för att erhålla BBB när vi har slutfört förvärvet av Hemfosa. Styrelsen och ledningen i SBB är dedikerade till en konservativ finanspolicy och har en tydlig intention att aktivt förvalta sin portfölj så att balansen skiftar mer mot social infrastruktur – äldreboenden, gruppboenden och skolor – och hyresreglerade bostäder med fokus att uppnå och bibehålla en BBB+ rating inom de kommande tolv månaderna, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.



Marknaden handlade ned SBB-aktien kraftigt i fredags efter att budet på Hemfosa blev offentligt. På måndagen handlades aktien upp igen och stängde på 22,95 kronor.

