Leiv Synnes, vd för SBB. Bild: SBB

SBB:s förvaltningsresultat minskar

Bolag "Det är glädjande att konstatera att SBB varje kvartal levererar enligt den långsiktiga planen där slutprodukten är en transparent och effektiv bolagsstruktur där fastigheterna erhåller långsiktig finansiering till rimligt pris och där värde skapas till aktieägarna", uppger vd Leiv Synnes i rapporten.

Fastighetsbolaget SBB redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.



Hyresintäkterna uppgick till 830 miljoner kronor (1 109), en minskning med 25,2 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 510 miljoner kronor (736), en minskning med 30,7 procent mot föregående år. I jämförbart bestånd var driftnettot upp med 4,3 procent.



Förvaltningsresultatet uppgick till 81 miljoner kronor (238), en minskning med 66,0 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -131 miljoner kronor (-1 984). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -36 miljoner kronor (-1 932).



Resultatet före skatt var 1 896 miljoner kronor (-1 179).



Resultatet efter skatt blev 1 588 miljoner kronor (-1 035).



Resultat per aktie uppgick till 0,81 kronor (-0,85).



Substansvärde per aktie låg på 9,92 kronor (12,30).



"Det är glädjande att konstatera att SBB varje kvartal levererar enligt den långsiktiga planen där slutprodukten är en transparent och effektiv bolagsstruktur där fastigheterna erhåller långsiktig finansiering till rimligt pris och där värde skapas till aktieägarna", uppger vd Leiv Synnes i rapporten.



"SBB har ett högkvalitativt fastighetsbestånd med förmåga att generera ett ökande driftöverskott. Trots en omvärld som är osäker från tid till annan fortsätter driftnettot i jämförbart bestånd att utvecklas väl. Sedan ingången av år 2022 är ökningen 26 procent", fortsätter han.



SBB fortsätter att banta kostnaderna och administrationskostnaden ligger nu på 17 procent av hyresintäkterna, ned från 23 procent för helåret 2024.



Under kvartalet återbetalades ett obligationslån om 283 miljoner euro. Totalt minskade de räntebärande skulderna med cirka 3,6 miljarder kronor och belåningsgraden sjönk till 60 procent.



Nästa stora obligationslån om 485 miljoner euro förfaller i augusti 2026. SBB-chefen skriver att man har god tid till att planera likviditetstärkande åtgärder.



"I år planerar vi kunna genomföra ytterligare fastighetsförsäljningar av främst bostäder som vi inte sålt till Sveafastigheter. Vi ser även över möjligheten till att minska utlåningen till intressebolag. Ökad renodling, förbättrad likviditet och sjunkande skuldsättning är en klar målsättning. Arbetet underlättas naturligtvis av stärkt finansieringsmarknad och på sikt positiva värdeförändringar på fastigheter", uppger han.



SBB tar även upp frågan om utdelning. Detta bedömer man kan återupptas när hela SBB har kreditbetyget investment grade, vilket innebär BBB- eller bättre.



"Merparten av de fastigheter som SBB förvaltar direkt eller indirekt finansieras idag via bolag som har eller kan emittera obligationer med investment grade betyg, såsom Sveafastigheter, Nordiqus och PPI. När hela SBB når investment grade kreditbetyg finns förutsättningar för att

återuppta utdelning till aktieägarna", uppger Synnes.



De senaste åren har SBB gjort om rejält i sin struktur. Nu kommer man ta ytterligare ett sådant kliv.



"För att ytterligare specialisera sig och tillvarata möjligheter på marknaden ska SBB skapa två nya helägda bolag. Det ena bolaget SBB Samhälle skall fortsatt fokusera på att förvalta och utveckla kassaflödesfastigheter inom affärsområdet Samhälle. Det andra bolaget, SBB Utveckling, omfattar fastigheter där större insatser behöver läggas för att realisera respektive fastighets fulla potential. Tanken är att löpande realisera vinster från utvecklingsverksamheten. Genom SBB Utveckling skapas goda förutsättningar att fokuserat och strategiskt arbeta med att omvandla potential till långsiktigt värde", uppger SBB-chefen.

Ämnen