SBB uppe i nästan 99 procent i Hemfosa

Bolag SBB har genomfört en riktad nyemission av stamaktier som används som delbetalning till Syquant Capital för drygt 8,7 miljoner stamaktier i Hemfosa.

SBB emitterar drygt 6,6 miljoner stamaktier till en kurs om 29,9 kronor per aktie.



Emissionen genomförs med anledning av att SBB ingått avtal med Syquant Capital om förvärv av drygt 8,7 miljoner stamaktier i Hemfosa (till ett pris inte överstigande priset i det nyligen avslutade erbjudandet till aktieägarna i Hemfosa). De nyemitterade B-aktierna utgör del av det överenskomna vederlaget och teckningspriset per B-aktie motsvarar aktiens volymviktade genomsnittskurs per den 20 februari 2020, sista handelsdagen innan avtalets ingående.



Efter förvärvet kommer SBB kontrollera 98,3 procent av aktierna och 98,9 procent av rösterna i Hemfosa.

