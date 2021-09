Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: David Schmidt/Pixprovider

SBB uppdaterar Vision 2030: Ska bli klimatpositiva i hela värdekedjan

Bolag SBB har uppdaterat bolagets Vision 2030 som innebär en tydligt förhöjd kravställning avseende bolagets egna målsättningar inom hållbarhetsområdet. Till år 2030 ska SBB vara klimatpositiva i hela värdekedjan, samtidigt som fastighetsportföljen består av 90 procent sociala tillgångar och har klimatanpassats för att bemöta klimatrisker.

Grunden för Vision 2030 är att SBB strävar efter att vara det mest hållbara fastighetsbolaget i världen samt sätta agendan för hållbar utveckling i hela fastighetsbranschen. Tidigare målsättning har varit att uppnå klimatneutralitet till år 2030, men givet den senaste klimatrapporten från IPCC som påvisar en akut global uppvärmning, anser SBB att arbetet måste intensifieras med högre kravställning än tidigare.

Vision 2030 omfattar målsättningar på övergripande nivå samt inom de tre delområdena ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet och styrning. Nedan presenteras ett urval av målen.

Vision 2030

• Klimatpositiva 2030 (avser hela värdekedjan)

• Minst 90 procent sociala tillgångar i fastighetsportföljen

• Klimatanpassad fastighetsportfölj som klarar av att bemöta klimatrisker (såsom regulatoriska och fysiska risker)



Ekologisk hållbarhet

• Minskad energianvändning och klimatpåverkan med fem procent per år

• Minst 50 procent av nyproduktionen ska byggas i trä från certifierat skogsbruk

• Hela fastighetsbeståndet och all nyproduktion ska vara inom tio minuters promenadavstånd från kollektivtrafik

• Minskad vattenanvändning med en procent per år



Social hållbarhet

• 100 procent av de kommuner vi är verksamma i erbjuds stöd i form av lägenheter till sitt bostadssociala arbete

• Minst 90 procent sociala tillgångar i fastighetsportföljen

• Bidra med minst 200 sommarjobb per år till ungdomar som bor i våra bostadsområden



Ekonomisk hållbarhet och styrning

• Investment grade rating BBB+ på kort sikt och A- på lång sikt

• 100 procent hållbar finansiering



Ilija Batljan, vd och grundare av SBB:

– Hållbarhet är helt integrerat i SBB:s affärsmodell, och styrelse och ledning ser det som vårt absoluta ansvar att göra allt vad vi kan för att begränsa klimatförändringarna. Vår färdplan till 2030 omfattar accelererade insatser gällande energieffektiviseringar i hela fastighetsbeståndet, utbyggnad av sol- och vindkraft samt laddstolpar, och skarpa krav på en klimateffektiv byggprocess. År 2030 ska mer än 100 procent av SBB:s elbehov täckas av sol- och vindkraft. Vi fortsätter samtidigt att utföra nyproduktion i trä från certifierat skogsbruk, fokuserar på att bygga i kollektivnära lägen och arbetar nära kommunerna i deras bostadssociala arbete.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen