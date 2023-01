Ola Svensson. Bild: Victoria Park

SBB tecknar nytt och förlänger hyresavtal i södra Sverige

Uthyrning SBB har förlängt och tecknat två nya hyresavtal med samhällshyresgäster i Lund och Simrishamn.

I fastigheten Solrosen 9 tecknar SBB ett nytt tioårigt hyresavtal om 3 749 kvadratmeter med Simrishamns kommun. I fastigheten har den övergripande förvaltningsledningen samt individ- och familjeomsorg, stöd och utveckling, ledning LSS och Socialpsykiatrin flyttat in. Lokalerna är nyrenoverade med en modern och funktionell planlösning för att optimera samlokaliseringen av dessa verksamheter.



– Att det finns en reception, ett trevligt väntrum och samtalsrum som är anpassade efter besök är oerhört viktigt. Våra verksamheter är till för våra besökare. I den nya gemensamma receptionen kan besökare får svar på frågor, lämna meddelande till sin handläggare, mötas på ett välkomnande sätt och sitta ner i ett väntrum som är anpassat och öppet. Det finns även besöksrum och samtalsrum som är anpassade säkerhetsmässigt för medarbetarna. Att få en mer sammanhållen socialtjänst där förvaltningen och förvaltningsledningen sitter samlad ger bättre förutsättningar för systematiskt förbättringsarbete utifrån brukarens/klientens fokus, säger Jeanette Lindroth, Socialchef på Simrishamns kommun.



I fastigheten, Landsdomaren 7, i Lund har befintlig hyresgäst BMSL (Bilingual Montessori School of Lund) utökat sin verksamhet till totalt 4 996 kvadratmeter och förlängt avtalet med tio år. Förskolan kommer flytta in i sina nyrenoverade och energieffektiva lokaler innan skolstart HT 2023.



– Vi är glada och stolta över att hjälpa våra samhällshyresgäster med hyresgästanpassningar i våra fastigheter för att ge dem möjlighet att i sin tur hjälpa hela samhället, säger Ola Svensson, Regionchef Syd, SBB.

