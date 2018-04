SBB: Substans nästan 10 kronor

Publicerad den 27 April 2018

Bolag SBB:s substansvärde är i Q1-rapporten uppe i 9,97 kronor per aktie (9,65 vid årsskiftet).

Bild: SBB

Ilija Batljan

Siffrorna:

Hyresintäkterna ökade till 390 mkr (236).



Driftsöverskottet ökade till 233 mkr (131).



Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 39 mkr (32).



Resultat före skatt blev 151 mkr (846), varav:

# Förvaltningsresultatet ingår med 73 mkr (35). Justerat för engångseffekter är förvaltningsresultatet 103 mkr.

# Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 73 mkr (644).

# Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 1 mkr (171).

# Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -0,4 mkr (-4).

# Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 4 mkr (0).



Periodens resultat var 113 mkr (648) efter avdrag för uppskjuten skatt om -29 mkr (-190) och aktuell skatt om -9 mkr (-8), motsvarande ett resultat per aktie om 0,19 kr (1,59) före utspädning.



Fastighetsportföljens värde ökade till 24 mdkr (17).



Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 7 360 mkr (7 120), motsvarande 9,97 kr (9,65) per aktie.



Renovering av 91 lägenheter påbörjades under kvartalet.



Överskottsgraden ökade till 60 % (55%).



Vd Ilija Batljan:

- Vi bygger Nordens ledande bolag för samhällsfastigheter och bostäder med trygga kassaflöden. Under det första kvartalet har vi fortsatt att fokusera på att stärka vår finansiella ställning genom att återköpa ytterligare obligationer samt återbetala alla ägarlån och mezzaninelån. Vi fortsätter med värdeskapande genom att vi har förhandlat nya hyror efter renovering för totalt 1 279 lägenheter. Under första kvartalet påbörjades renovering av 91 lägenheter (50 av dessa var färdiga under kvartalet). Totalt är nu förberett renovering av ytterligare 360 lägenheter i år. Vi påbörjade dessutom investeringar i ombyggnad och tillbyggnad av ett antal samhällsfastigheter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

