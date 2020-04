Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: David Schmidt/Pixprovider

SBB: "Stark finansiell ställning"

Bolag SBB redovisar något sänkt substansvärde per aktie jämfört med vid årsskiftet. Samtidigt står bolaget finansiellt starkt med en kassa på 3,8 miljarder kronor.

Q1-siffrorna:

• Hyresintäkterna ökade till 1 341 mkr (429).

• Driftsöverskottet ökade till 895 mkr (240).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 444 mkr (97).

• Resultat före skatt ökade till 1 695 mkr (394), varav:

# Förvaltningsresultatet ingår med 319 mkr (106). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -147 mkr (-25).

# Värdeförändringar på fastigheter ingår med 1 628 mkr (252).

# Värdeförändring avseende derivat ingår med -252 mkr (9).

• Periodens resultat var 1 372 mkr (216) efter avdrag för uppskjuten skatt om -275 mkr (-116) och aktuell skatt om -48 mkr (-17), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,94 kr (0,20) före utspädning.

• Fastighetsportföljens värde uppgick till 80,2 mdkr (79,5).

• Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) som beräknas enligt EPRA:s nya riktlinjer för substansvärdesberäkningar var 24 758 mkr (24 784), motsvarande 19,52 kr (20,04) per aktie.



Vd Ilija Batljan:

– SBB har en mycket stark finansiell ställning med drygt 50 miljarder i icke pantsatta tillgångar, starka bankrelationer och tillgång till europeisk kreditmarknad vilket bolaget visade tydligt genom att kunna emittera en 20-års icke säkerställd obligation mitt i krisen. SBB hade i slutet av kvartalet en kassa på 3,8 miljarder. Tillgång till kapital är viktigt men det är ännu viktigare att leverera starka kassaflöden från verksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 358 procent till 444 mkr (97) för kvartalet. Justerat för engångseffekter för återköp av dyra lån och omstruktureringskostnader landade kassaflödet på 591 mkr (122). Den starka ökningen av driftnettot med 273 procent till 895 mkr bäddar gått för framtiden.



– SBB:s trygga kassaflöden påverkas endast marginellt av konjunktur och omvärldsfaktorer. Detta står sig också i en av de största prövningarna vår ekonomi utsatts för i modern tid. Vi ser fortsatt att vi i enlighet med resultatet för Q1 och intjäningsförmågan levererar en stark intjäningsförmåga om 3,28 kronor per aktie. I tillägg till detta ser vi också goda förutsättningar att skala upp vår organiska tillväxt genom att våra byggrätter levererar kassaflödesfastigheter med långa avtal till vår egen förvaltning. Vi har tidigare kommunicerat vår bedömning att vi för åren 2019–2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen av substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Den starka organiska utvecklingen vi ser genom nytecknade avtal bidrar till att vår bedömning står fast trots utvecklingen för norska kronan. SBB är nu Nordens ledande fastighetsbolag med fokus på social infrastruktur och vår sammantagna bedömning är att vi har de bästa förutsättningarna att fortsätta utveckla vår position. Kriserna kommer och går och man ska vara ödmjuk inför detta men vår uppgift är att vara en pålitlig och långsiktig samhällsaktör som på ett hållbart sätt levererar aktieägarvärde, god lönsamhet och starka resultat.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

