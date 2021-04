Dan Astrén. Bild: Signatur Fastigheter

SBB säljer till Signatur för 95 miljoner

Transaktioner Signatur Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i Skåne av SBB för 95 miljoner kronor. Samtidigt blir SBB ägare i Signatur Fastigheter.

Signatur Fastigheter har förvärvat sex bostadsfastigheter i centrala Osby med en total uthyrbar yta om drygt 10 000 kvadratmeter, varav omkring fyra femtedelar utgörs av lägenheter och resterande del av kommersiella lokaler. Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 95 miljoner kronor, motsvarande cirka 9 000 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 7,6 miljoner kronor per år med ett bedömt driftnetto om 4,1 miljoner kronor. Säljare är SBB som erhåller motsvarande cirka 20 miljoner kronor i form av B-aktier i Signatur Fastigheter som dellikvid. SBB kommer att äga cirka fyra procent av Signatur Fastigheter efter transaktionen. Fastigheterna tillträds per den 7 maj 2021.

– Vi är mycket nöjda med förvärvet av dessa sex fastigheter som är samlade i centrala Osby. Beståndet erbjuder möjlighet till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt till att konvertera lokalytor till nya lägenheter. Transaktionen matchar därmed vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter, och ska ses som ett led i vår expansion med ambitionen att nå ett fastighetsvärde om 2 miljarder under 2021. Det känns även stimulerande att hälsa SBB välkomna som aktieägare i Bolaget, säger Dan Astrén, vd Signatur Fastigheter.



Förvärvet finansieras dels genom en riktad emission till SBB om 1 073 537 B-aktier i Signatur Fastigheter om 18,63 kronor per aktie motsvarande cirka 20 miljoner, dels genom bankfinansiering och egna medel.



Efter tillträde av de aktuella fastigheterna, och inklusive under året genomförda förvärv, uppgår Signatur Fastigheters fastighetsbestånd till cirka 1,3 miljarder kronor.



Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från bolagsstämman den 22 april 2021. Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Signatur Fastigheter till 26 068 264 och aktiekapitalet ökar med 683 025 SEK till 16 592 101 SEK. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna över tid.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

