Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: David Schmidt/Pixprovider

SBB säljer sitt innehav i Amasten

Bolag SBB har för avsikt att sälja sina aktier i Amasten och har mottagit förvärvsåtaganden från investerare. SBB äger cirka 20 procent av antalet aktier och röster i Amasten.

En försäljning av cirka 89 miljoner aktier är säkrad genom åtaganden att förvärva aktier från ett antal välrenommerade fastighetsinvesterare; bland andra Eiendomsspar AS, Helene Sundt AS, Länsförsäkringar Fastighetsfond, M2 Asset Management AB och Bengt Kjell genom bolag. Dessa investerare har uttryckt acceptans för en reducerad tilldelning om det främjar kvaliteten i aktieägarbasen och likviditeten i eftermarknaden. Försäljningen kommer att ske till ett pris om 8,35 kr per aktie. Åtaganden att förvärva aktier är inte förknippade med någon ersättning.



SBB har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utföra försäljningen genom ett så kallat "accelerated book building"-förfarande. Ett sådant förfarande förväntas inledas kl. 17.31 i eftermiddag.



Amasten-aktien stängde på 8,46 kronor på måndagen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen