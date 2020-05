Ilija Batljan, vd för SBB. Bild: David Schmidt/Pixprovider

SBB säljer för 835 miljoner

Transaktioner SBB säljer i fem transaktioner till fem olika köpare fem kontorsfastigheter. Detta som resultat av den nya försäljningsstrategin där den tidigare portföljen som skulle sålts till Nyfosa delas upp och säljs fastighet för fastighet.

Försäljningarna är en del av den nya försäljningsstrategin som Fastighetssverige kunde berätta om i samband med SBB:s delårsrapport. Det totala överenskomna fastighetsvärdet på 835 miljoner kronor överstiger värderingen i Q1 2020 med 6 procent, samt överstiger Hemfosas värdering från Q3 2019 med 17 procent. Under vissa förutsättningar kan SBB erhålla ytterligare 15 miljoner kronor i uppskjuten köpeskilling. Därmed har SBB hittills sålt för 4,22 miljarder kronor sedan 23 december 2019.

– Vi upplever hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter. SBB:s transaktionsteam för många dialoger kring enskilda fastigheter från Hemfosaportföljen, och vi känner oss trygga att fortsätta leverera försäljningar med ambitionen att uppnå en BBB+ rating inom den kommande 12-månadersperioden, säger Ilija Batljan, vd och grundare för SBB.



Bland köparna finns Castellum som köper en kontorsfastighet i centrala Malmö. Förvärvet omfattar kontorsfastigheten Von Conow 57 på Själbodgatan 6–8 med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 6 800 kvadratmeter. Förvärvspriset uppgår till 216 miljoner kronor, inklusive omkostnader. Tilläggsköpeskilling om 15 miljoner kronor utfaller vid eventuellt ytterligare förvärv innan sista september 2020. Befintlig hyresgäst är statliga Domstolsverket som hyr 98 procent av den uthyrningsbara ytan.

– Vi är glada att få möjlighet att förvärva denna kontorsfastighet i centrala Malmö. Öresundsregionen är viktig för Castellum och våra största investeringar någonsin pågår just nu i Malmö genom två nybyggnationer med Domstolsverket och Eon som hyresgäster. Förvärvet kompletterar dessa investeringar väldigt bra, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör för Castellum.



Castellum uppför förnärvarande Domstolsverkets nya fastighet i Nyhamnen och i samband med att de flyttar dit, vilket är beräknat till slutet av 2022, kommer ett utvecklingsarbete av fastigheten Von Conow 57 att påbörjas. Förvärvet innebär även att Castellum kan säkerställa en smidig flytt för Domstolsverket till de nya lokalerna som är under byggnation.



Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.

