Bild: Istock

SBB säljer 18 500 kvadratmeter byggrätter i Falkenberg

Transaktioner SBB förvärvade ett större havsnära markområde i Falkenberg år 2016. Området har utvecklats med fyra nya bostadsfastigheter med havsutsikt. SBB fortsätter succén och avyttrar nu 18 500 kvadratmeter byggrätt till ett konsortie som leds av lokala entreprenörer och det lokala byggbolaget Peterson och Hansson.

Annons

Priset för byggrätterna är 5 250 kronor per kvadratmeter vid tillträdet och ytterligare 2 000 kronor per kvadratmeter i samband med att bygget är färdigt. SBB får också 30 procent andel i den kommande vinsten. Planerad byggstart är 2022.



På halvön mellan Ätrans mynning och Skrea strand har den nya stadsdelen Bacchus etablerats. De första lägenheterna stod klara 2018 och totalt finns det idag cirka 135 lägenheter fördelat på fyra hus.



Bacchus är en ny stadsdel på en konstgjord halvö som skapades för att genom Vin och Sprit AB producera och lagra Sveriges behov av just vin och sprit. Idag möjliggör samma halvö att det är möjligt att bygga en helt ny stadsdel i en unik havsmiljö med utsikt över havet, Skrea strand och Bobergs udde.

– Etableringen av den nya stadsdelen Bacchus i Falkenberg har varit en succé för SBB. Genom att avyttra mark kan vi fortsätta att skapa möjlighet för fler att få bo i en fantastisk havsnära miljö, säger Krister Karlsson, vice vd och Chef Projekt- och Fastighetsutveckling på SBB.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen