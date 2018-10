SBB passerar 25 miljarder

Bild: SBB

Publicerad den 31 Oktober 2018

Ilija Batljan.

tweet

Bolag SBB:s fastighetsvärde är nu uppe i 25,1 miljarder kronor. Substansvärdet per aktie är 11,24 kronor.

Niomånaderssiffrorna:

• Hyresintäkterna ökade till 1 227 mkr (954).

• Driftsöverskottet ökade till 797 mkr (620).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar

av rörelsekapital var 255 mkr (220).

• Resultat före skatt blev 1 204 mkr (2 637), varav:

o Förvaltningsresultatet ingår med 294 mkr (250).

o Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 756 mkr (1 774).

o Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 134 mkr (580).

o Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 14 mkr (33).

o Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 6 mkr (-).

• Periodens resultat var 999 mkr (2 047) efter avdrag för uppskjuten skatt om -188 mkr (-529) och aktuell skatt om -17 mkr (-60), motsvarande ett resultat per aktie om 1,31 kr (3,20) före utspädning.

• Fastighetsportföljens värde ökade med 2,3 mdkr under perioden till 25,1 mdkr (23,0). Värdet per 2017-09-30 var 22,1 mdkr.

• Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 8 294 mkr (6 680), motsvarande 11,24 kr (9,05) per aktie.



Q3-siffrorna:

• Periodens resultat var 482 mkr (362), motsvarande ett resultat per aktie om 0,65 kr (0,49) före utspädning.

• Hyresintäkterna ökade till 427 mkr (370).

• Driftsöverskottet ökade till 293 mkr (263).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 99 mkr (88).



Vd Ilija Batljan:

– Vi levererar ett resultat efter skatt på 482 mkr under tredje kvartalet. Tillsammans med andra insatser att stärka balansräkningen har vi höjt vårt egna kapital under kvartalet och efter kvartalets utgång med 1,8 miljarder kronor, därtill har vi aviserat ytterligare förstärkningar med ca 0,5 miljarder kronor. Den stärkta finansiella ställningen blir ännu tydligare när vi visar att vår snittränta i slutet av det tredje kvartalet var 2,5 procent jämfört med 3,5 procent ett år tillbaka i tiden. Vår beräknade intjäningsförmåga på rullande 12-månaders basis var i slutet av tredje kvartalet 766 mkr, dvs. en ökning med 32 procent från 582 mkr i slutet av 2017.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

