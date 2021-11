Ilija Batljan. Bild: SBB

SBB ökar till 66 procent i Amasten

Transaktioner Den 18 november respektive 24 november offentliggjorde SBB att man ingått avtal om förvärv av sammanlagt 347 320 242 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris om 13,30 kronor per stamaktie av serie A. SBB offentliggör idag att man har ingått ett ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 14 626 108 stamaktier av serie A till motsvarande pris per stamaktie.

SBB har ingått avtal med Verdipapirfondet ODIN Eiendom om att förvärva ODIN Eiendoms 14 626 108 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 1,94 procent av aktierna och 1,95 procent av rösterna i Amasten. Köpeskillingen ska erläggas kontant och motsvarar ett totalt kontantvederlag om 194 527 236,40 kronor. Transaktionen förväntas slutföras den 30 november 2021.



Tillsammans med de avtalade förvärven som offentliggjordes den 18 november respektive 24 november har SBB sammanlagt ingått avtal om att förvärva 361 946 350 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 48,13 procent av aktierna och 48,18 procent av rösterna i Amasten.



SBB kontrollerar per dagens datum cirka tre procent av aktierna och rösterna i Amasten. Därutöver innehas cirka 15 procent av aktierna och rösterna i Amasten via en total return swap för vilka SBB kan komma att utöva rösträtt efter att arrangemanget avslutats. Antalet aktier som innehas via en TRS kan komma att öka eller minska.



Efter att samtliga aktier inom ramen för transaktionerna har tillträtts kommer SBB att kontrollera cirka 66 procent av aktierna och rösterna i Amasten.



SBB har sedan tidigare aviserat att man har för avsikt att lämna ett budpliktsbud på Amasten.

