En blankarrapport från hedgefonden Viceroy Research fick SBB:s aktie att pendla rejält under måndagens handel. Bild: Istock/SBB

SBB "oinvesterbart" enligt hedgefond – Batljan slår tillbaka

Bolag Hedgefonden Viceroy Research släppte på måndagen en blankarrapport om SBB där de riktar skarp kritik mot bolaget som de bland annat menar är en skulddriven förvärvare av hyrestillgångar och "oinvesterbart". Aktien pendlade kraftigt under dagen och vd:n Ilija Batljan gick i media till motattack.

Imorgon onsdag släpper SBB sitt bokslut för 2021 och bara två dagar innan skakade det till rejält om bolaget – under måndagen släppte nämligen hedgefonden Viceroy Research en mycket negativ blankningsrapport om SBB som gav en kraftig jojo-effekt på aktien.



Viceroy Research menar att fastighetsjätten är en skulddriven förvärvare av hyrestillgångar som enligt hedgefonden är "oinvesterbart". I rapporten skriver de bland annat:

"SBB undviker att redovisa närstående- och köparstödsaspekter samt köppriser, köpare och säljare och vilka tillgångar som säljs. Utanför skenande roll-ups (där många också är hemliga transaktioner med närstående), används SBB:s egennyttiga insiderhandel för att motivera deras absurda tillgångsvärderingar."



Hedgefonden menar att SBB har "hackat" sitt LTV (loan to value) genom hybridobligation för att finansiera säkerställda skulder och obligationer, och att 80 procent av bolagets vinst före skatt kan hänföras till orealiserade värdeförändringar.

"Vi anser inte att det är orimligt att SBB:s finansiella rapporter justeras ned för att återspegla resultaten i denna rapport och anser att det finns en betydande nedåtpotential för både aktier och obligationer när investerare anpassar sig till den inneboende risken med SBB", skriver Viceroy vidare.



Viceroys rapport fick SBB-aktien att snabbt tappa tio procent för att vända upp 15 procent och därefter gå ned igen. Efter att rapporten kom ut rasade kursen till som lägst 36,05 kronor för att sedan skjuta upp till 48,30 kronor som högst.



Hittills i år har SBB:s kurs rasat nästan 34 procent och enligt vd:n Ilija Batljan kommer den senaste tidens kurspress från en en synkroniserad blankarattack planerad att gå under radarn. Det säger han till Dagens industri efter Viceroys väldigt negativa rapport om bolaget.

– Jag har sett att det är en rapport ute och att kursen gått upp och ner. Men det är skräp och jag kommenterar inte sådant, säger han bland annat till tidningen.



Batljan säger vidare att de indikationer han har är att det ska ha blankats hundratals miljoner aktier i SBB utan att det flaggats för det. Flaggningsgränsen är 0,5 procent av aktiekapitalet och det Ilija Batljan menar är att samordningen skett genom att blankningen gjorts i ett större antal mindre blankningsposter, ett upplägg för att inte synas. Det handlar alltså om att flera aktörer gått ihop och från olika håll blankat aktien, vilket inte krävt en flaggning.

– Om man tittar på SBB så räcker det att blanka 7 miljoner aktier för att man måste flagga. Om du och jag kommer överens om någonting, exempelvis att blanka en aktie, ska det enligt svensk lagstiftning räknas ihop. Men ingen har flaggat", säger Batljan och kallar agerandet för kriminellt och något som Finansinspektionen borde titta på.



Efter måndagens handel stängde SBB:s B-aktie på 43,95 kronor, en daglig uppgång på 6,5 procent.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

