SBB och Newsec förlänger partnerskap

Eric Johansson och Ilija Batljan. Bild: Newsec och SBB

Bolag SBB har sedan start uppvisat en mycket snabb expansion och har idag ett fastighetsbestånd värderat till 116,8 miljarder bestående av samhällsfastigheter i Norden samt bostäder i Sverige. Det förlängda avtalet med Newsec omfattar en femårsperiod i Sverige och tre år i Finland.

Newsec och SBB inledde sitt strategiska samarbete år 2018, fastighetsbeståndet omfattades då av ett värde om 25 miljarder. SBB har nu valt att förlänga sitt samarbete med Newsec.

– Att få fortsatt förtroende är det bästa betyg Newsec kan få. Samarbetet med SBB omfattar ekonomisk förvaltning som ställer höga krav på att kunna hantera större volymer, hög transaktionstakt samt stötta utvecklingen av de förvaltningstjänster som SBB erbjuder sina hyresgäster, Eric Johansson, Managing Director, Newsec Property Asset Management Sverige.

– Vår tillväxt och det stora antalet affärer gör det extra viktigt med partners som kan hantera en hög transaktionstakt och som är med och stöttar utvecklingen av vår förvaltningsaffär. Som den ledande ägaren av samhällsfastigheter i Norden är det också en stor fördel att arbeta med en aktör som finns i alla länder där vi är verksamma och har stor erfarenhet av segmentet, Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Newsec på Branschguiden

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning.



Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 1 700 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Newsec har ca 370 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1,3 miljoner kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1400 miljarder kronor. Tack vare st...

Läs mer om Newsec på Branschguiden