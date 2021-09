Ilija Batljan. Bild: SBB

SBB och Alive bygger bostäder för unga vuxna

Bostäder SBB och konceptbolaget Alive Bostad bygger 162 bostäder riktade till unga vuxna. SBB kommer att vara den långsiktiga ägaren av bostäderna. Genom Alive-konceptet kommer hyran att bli cirka 30 procent lägre.

Alive erbjuder kvalitetslägenheter med hög standard till unga vuxna i åldrarna 18-35 år. Inledningsvis byggs 162 hyresrätter i Uppsala och Rosendal. I dessa lägenheter är hyrorna 30 procent lägre jämfört med övrig nyproduktion. Inflyttning beräknas till december 2022.



Genom social-, miljö- och klimatmässig långsiktighet med ekonomisk trygghet för unga hyresgäster skapas ett hållbart boende. Alive-konceptet går i täten och skapar förutsättningar för unga vuxna att få en egen bostad och därmed komma in på bostadsmarknaden.

– Vi är glada att kunna ta ansvar och gå i täten för ett mer ekonomiskt hållbart boende, säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.



Alla hus byggs i trä i enlighet SBB:s Vision 2030 att minst hälften av all nyproduktion ska ske i trä. Alive bidrar till en hållbar livsstil där hyresgästerna vill ta ansvar att sänka sin klimatpåverkan. Konceptet avser att driva nya innovationer för att minska CO2 och energiåtgång, bl a via samverkan med Uppsala University Sustainability Initiatives. Samarbetet syftar till innovation inom hållbarhet och att utveckla samverkan mellan näringsliv, universitet och kommun.



Partners i projektet är Lindbäcks bygg, Tengbom arkitekter och Uppsala universitet.



– Vi behöver hitta alternativa affärsmodeller som erbjuder lägre boendekostnader och färre risker för de unga. Ett boende som även möjliggör ett aktivt sparande för en tryggare framtid. Vi har skapat Alive just med tanke på de behoven, säger Fredrik Wallman, grundare och vd på Alive bostad.



Idag saknar över 500 000 unga en långsiktig och stabil bostad (Hyresgästföreningen 2019) i Sverige. Sex av tio unga i Stockholmsregionen har inte råd att bo i nyproducerade hyresrätter.

