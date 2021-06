Ilija Batljan. Bild: SBB

SBB miljardsäljer i Norge

Transaktioner SBB säljer offentliga kontor och rättsväsendefastigheter i Norge för cirka 1,2 miljarder norska kronor.

I två transaktioner med olika köpare säljer Samhällsbyggnadsbolaget i Norden nio fastigheter inom segmenten offentliga kontor och rättsväsende för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 1,2 miljarder norska kronor. Överenskomna fastighetsvärden är cirka 20 procent över externvärderingar per Q4 2020 och cirka 4 procent högre än externvärderingar per Q1 2021.

– Transaktionerna visar återigen på likviditeten i våra tillgångar och den unika förmågan hos vårt transaktionsteam att skapa värden. Försäljningarna av fastigheter inom segmenten offentliga kontor och rättsväsende är helt i linje med SBB:s fokus på fastigheter för vård, skola och omsorg och att uppnå en BBB+ kreditrating. Vi har nu avyttrat för totalt cirka 2,2 miljarder norska kronor i Norge under 2021 för överenskomna fastighetsvärden cirka 20 procent över årsskiftesvärderingarna och elva procent över Q1-värderingarna 2021 vilket visar på den starka norska marknaden och värdepotentialen i SBB:s portfölj, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

